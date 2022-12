EQS-News: Globaler Medienkonzern intensiviert Zusammenarbeit mit USU im Bereich Software-Lizenzmanagement

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Globaler Medienkonzern intensiviert Zusammenarbeit mit USU im Bereich Software-Lizenzmanagement



Möglingen – 13. Dezember 2022 Einer der weltweit führenden Medienkonzerne („der Kunde“) vertieft die die Zusammenarbeit mit USU als Technologie-Partner für das unternehmensweite Software Asset Management (SAM). Aufgrund der guten Erfahrungen hat der Kunde weitere Lizenzen von USU Software Asset Management erworben. Der laufende SaaS-Auftrag wurde deutlich ausgeweitet und um weitere 5 Jahre verlängert. Das Gesamtvolumen liegt im mittleren 7stelligen Bereich. Die umfangreichen Dienstleistungen übernimmt der USU-Partner Anglepoint, einer der führenden Anbieter von SAM & Technology Asset Management-Services für Global 2000-Unternehmen. Der Kunde arbeitet mit allen großen Software-Anbietern sowie hunderten von kleineren Herstellern zusammen. Genutzt werden tausende von verschiedenen Software-Programmen. Zur komplexen hybriden Infrastruktur gehören u.a. zehntausende von physischen und virtuellen Servern auf verschiedenen Plattformen vor Ort sowie virtuelle Instanzen auf Azure und Amazon Cloud-Umgebungen auf der ganzen Welt. USU Software Asset Management optimiert dabei vor allem die kostentransparente Nutzung der 20 größten Software-Hersteller. „Ich freue mich, dass wir als strategischer Partner das langfristige Vertrauen unseres Kunden besitzen und diesen messbar beim wirtschaftlichen Einsatz der konzernweiten Software unterstützen können“, so USU Managing Director Sven Kolb. Diese Pressemitteilung ist unter https://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



