EQS-News: HPS Home Power Solutions mit erstem ESG-Rating unter den Top 25 Prozent der Branche

HPS Home Power Solutions mit erstem ESG-Rating unter den Top 25 Prozent der Branche



13.12.2022 / 10:31 CET/CEST

HPS Home Power Solutions mit erstem ESG-Rating unter den Top 25 Prozent der Branche

Bewertung erfolgte durch Ratingagentur Sustainalytics

Kontinuierliche Fortschritte bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie Berlin, 13. Dezember 2022 – HPS Home Power Solutions AG, der weltweit führende Anbieter von Ganzjahres-Stromspeichern auf Basis von grünem Wasserstoff für Gebäude, hat sein erstes ESG-Risiko-Rating erhalten. HPS steht auf Platz 18 der insgesamt 78 von Sustainalytics bewerteten Unternehmen der Branche und erreichte 22,7 Punkte. Auf einer Skala von 0 bis 100 bedeuten niedrigere Werte ein geringeres ESG-Risiko. ESG steht für Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) und beschäftigt sich mit dem Einfluss, die ein Unternehmen auf diese Faktoren nimmt. „Das nachhaltige Wirken von HPS als Unternehmen geht weit über den weltweit ersten verfügbaren Ganzjahres-Stromspeicher für Gebäude hinaus. Mit picea bieten wir Eigenheimbesitzerinnen und Eigenheimbesitzern, Bauherren und Bauherrinnen sowie Unternehmen die Möglichkeit einer CO 2 -freien und unabhängigen Energieversorgung und somit Teil der Energiewende zu sein. Diesem Gedanken folgend haben wir im Sommer unsere Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet. Seither setzten wir die beschlossenen Maßnahmen konsequent um. Das gute unabhängige Rating bestätigt, wie viel wir bereits mit unserem Nachhaltigkeitsengagement erreicht haben. Mit der weiteren Nachhaltigkeitsstrategie werden wir die ESG-Felder noch effizienter managen können“, sagt Jewgeni Elster, Finanzvorstand von HPS. Die Nachhaltigkeitsstrategie von HPS deckt fünf Handlungsfelder mit entsprechenden Zielen und operativen Maßnahmen ab: Mitarbeitenden, Governance und Compliance, Umwelt und Gesellschaft, Kunden und Produkte sowie Lieferketten. Der Fortschritt bei der Zielerreichung wird regelmäßig mittels definierter Kennzahlen gemessen. Den Schwerpunkt bilden Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Ressourcenschonung. Die Ratingagentur Sustainalytics hat im Rahmen einer umfassenden Analyse mehr als 70 Indikatoren bei HPS untersucht. Diese stammen unter anderem aus den Bereichen Produkt-Governance, Corporate Governance, Wirtschaftsethik, Menschenrechte, CO 2 -Emissionen, Humankapital, Gesundheit und Sicherheit. Aus der Bewertung aller Indikatoren ergibt sich der Score für das ESG-Rating. Insgesamt wurden keine Ereignisse identifiziert, die sich negativ auf Stakeholder, die Umwelt oder das Unternehmen auswirken können. Über picea und HPS Home Power Solutions AG HPS ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von integrierten Energiespeichersystemen auf Basis von grünem Wasserstoff für Eigenheime, Mehrfamilienhäusern sowie Gewerbeimmobilien. Mit dem innovativen Ganzjahres-Stromspeicher picea adressiert HPS Schlüsselbereiche der Energiewende. Die an sonnenreichen Tagen erzielten Überschüsse einer Photovoltaik-Anlage werden als grüner Wasserstoff gespeichert und in der dunklen Jahreszeit in Form von Strom und Wärme wieder zur Verfügung gestellt. So können Gebäude ganzjährig mit Solarenergie vom eigenen Dach versorgt werden. Das Berliner Unternehmen wurde 2014 von Zeyad Abul-Ella und Dr. Henrik Colell gegründet. Mit picea hat HPS mehrere renommierte Preise gewonnen, zuletzt den Handelsblatt Energy Award, den Innovationspreis Berlin-Brandenburg und die Sustainability Challenge der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.homepowersolutions.de. Anfragen an die HPS Home Power Solutions AG

Nils Boenigk (Public Affairs & Public Relations)

Tel.: +49 30 235914-704

E-Mail: nbo@homepowersolutions.de

