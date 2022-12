Maschinenbauer bekräftigen Produktions-Prognosen

Düsseldorf (Reuters) - Die deutschen Maschinenbauer haben kurz vor dem Jahreswechsel ihre Prognosen für 2022 und 2023 bekräftigt.

"Wir sind zuversichtlich, unser Ziel eines realen Produktionswachstums von einem Prozent in diesem Jahr zu erreichen und halten auch an unserer Prognose für das kommende Jahr fest", sagte der Präsident des Branchenverbandes VDMA, Karl Haeusgen, am Dienstag auf der Jahres-Pressekonferenz in Frankfurt. 2023 rechne der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) weiterhin mit einem realen Produktionsrückgang von zwei Prozent. "Das ist weit entfernt von den Rückschlägen früherer Jahre und zeigt die Robustheit unserer Industrie."

Die hohe Inflation und der Ukraine-Krieg mit seinen Folgen würden die Hersteller von Maschinen "Made in Germany"

noch lange belasten, betonte Haeusgen. Materialengpässe und Schwierigkeiten in der Lieferkette dauerten an, zudem kehrten immer mehr Staaten zu protektionistischen Maßnahmen zurück. Die Branche mit mehr als einer Million Beschäftigten habe aber ihre Innovationskraft und Anpassungsfähigkeit erneut bewiesen. Laut einer Blitzumfrage, an der mehr als 600 Unternehmen teilnahmen, schauten knapp die Hälfte der befragten Firmen optimistisch oder verhalten optimistisch ins neue Jahr. Mehr als die Hälfte der Unternehmen wollten ihren Personalstand 2023 sogar ausbauen. Zu der Branche gehören neben zahlreichen Mittelständlern börsennotierte Großkonzerne wie Thyssenkrupp, Siemens oder Gea.

