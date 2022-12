Original-Research: va-q-tec AG (von Montega AG): Verkaufen

^ Original-Research: va-q-tec AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu va-q-tec AG Unternehmen: va-q-tec AG ISIN: DE0006636681 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Verkaufen seit: 13.12.2022 Kursziel: 30,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato EQT kündigt Übernahmeangebot mit erheblichem Premium an - Zusammenschluss und Delisting-Prozess u.E. wahrscheinlich va-Q-tec hat am Freitag nach Handelsschluss vermeldet, dass der schwedische PE-Investor EQT voraussichtlich kurzfristig ein Übernahmeangebot für sämtliche Aktien des Unternehmens unterbreiten wird. Weitere Informationen sollen in einem Conference Call im Laufe dieser Woche bekanntgegeben werden. Bislang bekannte Details des Angebots: Gemäß Ankündigung wird EQT mit hoher Wahrscheinlichkeit zeitnah ein Angebot für die Übernahme sämtlicher nennwertloser Namensaktien gegen Zahlung einer Barleistung von 26,00 Euro pro Aktie unterbreiten. Dies entspricht einem Aufschlag ggü. dem volumengewichteten 3M-Durchschnittskurs von 103,6% und impliziert ein EBITDA-Multiple für 2022 von 23,9x (MONe). Das Angebot wird von Vorstand und Aufsichtsrat, vorbehaltlich der Prüfung der finalen Angebotsunterlagen, befürwortet. Die Gründerfamilien beabsichtigen indes, einen Großteil ihrer Aktien (25,8% der Stimmrechte) in eine neue EQT-Gesellschaft einzubringen, aber langfristig bei va-Q-tec investiert zu bleiben. Neben sonstigen marktüblichen Vollzugsbedingungen soll das Übernahmeangebot eine Mindestannahmequote von 62,5% vorsehen, bei deren Erreichung EQT ein Delisting der Gesellschaft anstreben will. Übernahme erscheint strategisch sinnvoll: Bereits im Juni ist EQT eine Mehrheitsbeteiligung an va-Q-tecs Wettbewerber Envirotainer eingegangen (EBITDA-Multiple LTM: ca. 28,0x). Das Unternehmen bietet aktiv temperaturkontrollierte Transportcontainer an, die hauptsächlich für den Lufttransport von Biopharmaprodukten verwendet werden. Für den Ausbau der Wertschöpfungstiefe plant EQT nun die Übernahme von va-Q-tec. Im Falle einer erfolgreichen Übernahme soll demnach das Service- und System-Geschäft von VQT mit dem Container-Business von Envirotainer verbunden und ausgebaut werden. Die jeweiligen Produktpaletten passen dabei aufgrund ihrer Fokussierung auf aktive bzw. passive Kühllogistik u.E. sehr gut zusammen. Das Geschäft von va-Q-tec im Bereich der thermischen Energieeffizienz und Thermoboxen soll indes in einer eigenständigen, neuen Gesellschaft langfristig weiterentwickelt werden. Auch für va-Q-tec kann sich ein Zusammenschluss mit EQT aus strategischer Perspektive als durchaus sinnvoll erweisen. EQT ist ein erfahrener PE-Investor mit langjähriger Expertise in der Entwicklung von wachstumsstarken Unternehmen und verfügt über eine hohe Finanzkraft. Hiervon kann das Unternehmen bei seinem weiteren Wachstumspfad erheblich profitieren, wie etwa die Ankündigung verdeutlicht, dass EQT im Fall einer erfolgreichen Übernahme eine 10%-Kapitalerhöhung zu einem Preis von 26,00 Euro (Bruttoemissions- erlös: ca. 34,9 Mio. Euro) vollständig zeichnen will. Fazit: Zwar liegt das Angebot etwas unter unserem ermittelten Fair Value (30,00 Euro je Aktie), in Anbetracht des erheblichen Aufschlags sowohl zum historischen 3M-Durchschnittskurs als auch zum Pre-Announcement-Niveau raten wir dennoch zum Verkauf bzw. Andienen der Aktie und stufen unser Rating entsprechend auf "Verkaufen". +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26175.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °