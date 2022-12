Spexis AG / Schlagwort(e): Research Update/Studienergebnisse

Spexis gibt vielversprechende präklinische Daten für Balixafortide in Kombination mit bereits erhältlichen Therapien zur Behandlung von B-Zell-Lymphomen bekannt



13.12.2022 / 07:30 CET/CEST



Allschwil, Schweiz, 13. Dezember 2022 Spexis gibt vielversprechende präklinische Daten für Balixafortide in Kombination mit bereits erhältlichen Therapien zur Behandlung von B-Zell-Lymphomen bekannt Balixafortide zeigt synergistische oder additive Effekte mit konventionellen oder zielgerichteten Therapien bei allen getesteten B-Zell-Lymphomen Spexis AG (SIX: SPEX), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten im klinischen Entwicklungsstadium, das sich auf die Bereiche seltene Krankheiten und Onkologie konzentriert, gab heute die Ergebnisse einer in-vitro-Studie bekannt, in der die Wirksamkeit der Kombination von Spexis' wirksamen CXCR4-Inhibitor Balixafortide (BLX) mit verschiedenen konventionellen oder zielgerichteten, bereits vermarkteten Therapien in B-Zell-Lymphom-Modellen untersucht wurde. Die Arbeiten wurden unter der Leitung von Prof. Francesco Bertoni am renommierten Institut für onkologische Forschung in Bellinzona durchgeführt. Die Studienergebnisse zeigen, dass die Kombination von BLX oder SPX5551, einem weiteren CXCR4-Inhibitor aus der Spexis-Makrozyklen-Plattform, bei allen getesteten B-Zell-Lymphomen die proliferationshemmende Aktivität konventioneller oder zielgerichteter Therapien additiv oder synergistisch steigerte. Insbesondere wurden der BCR-ABL-Tyrosinkinase-Inhibitor Imatinib, der P13K-Inhibitor Copanlisib und der BTK-Inhibitor Ibrutinib untersucht. Die Daten deuten darauf hin, dass der Zusatz von Balixafortide oder SPX5551 das Potenzial hat, die Wirkung von BCR-Inhibitoren zu verbessern und die Resistenz gegen BTK- und PI3K--Inhibitoren bei der Behandlung von Patienten mit bestimmten Arten von B-Zell-Lymphomen zu brechen. In der Studie sollte untersucht werden, ob die antitumorale Wirksamkeit von mehreren gegen Lymphome eingesetzten Wirkstoffen in verschiedenen B-Zell-Lymphom-Zelllinien, einschließlich solcher mit sekundärer Resistenz gegen BTK- und PI3K-Inhibitoren, verbessert werden kann, wenn zugleich CXCR4 pharmakologisch gehemmt wird. Die antiproliferative Aktivität wurde mit dem MTT-Assay in Zelllinien von Mantelzell-Lymphomen, chronischer lymphatischer Leukämie und Marginalzonen-Lymphomen gemessen. Der MTT-Test misst zelluläre Stoffwechselaktivität als Indikator für die Lebensfähigkeit und Proliferation von Zellen sowie Zytotoxizität. „Obwohl wir in den letzten Jahren wichtige Fortschritte bei der Behandlung von B-Zell-Lymphomen gesehen haben, sprechen viele Patienten nicht auf derzeit verfügbare Therapien an oder erleiden einen Rückfall. Wir sind sehr zufrieden mit der antiproliferativen Wirkung der CXCR4-Inhibitoren Balixafortide oder SPX5551 in Kombination mit verschiedenen Therapien, die wir mit unseren in vitro-Arbeiten zeigen konnten. Wir freuen uns darauf, dass diese Kombinationen in der Klinik weiter untersucht werden“, sagte Prof. Francesco Bertoni, Leiter der Lymphom-Genomik-Gruppe am Institut für onkologische Forschung in Bellinzona, stellvertretender Institutsdirektor und außerordentlicher Professor an der Università della Svizzera Italiana (USI). Dr. Jürgen Froehlich, Chief Medical Officer von Spexis, fügte hinzu: „Die Ergebnisse bestärken uns darin, weiter zu evaluieren, wie das klinische Potenzial von Balixafortide aufbauend auf den bestehenden klinischen Daten und anderen Forschungsergebnissen ausgeschöpft werden kann. Spexis erwägt zusätzliche klinische Studien mit Balixafortide, um diese Ergebnisse bei Patienten mit verschiedenen B-Zell-Malignomen weiter zu untersuchen.“ Die detaillierten Ergebnisse der Studie werden zur Präsentation auf einer bevorstehenden medizinischen Konferenz eingereicht.

Über Balixafortide („BLX“) BLX wurde auf der Grundlage der Makrozyklus-Plattform von Spexis entwickelt und ist ein potenter, spezifischer und hochselektiver Makrozyklus-Inhibitor von CXCR4, einem Rezeptor, der bei einer Reihe von Tumorarten sowie bei nicht-onkologischen Indikationen eine Rolle spielt. BLX wurde bisher in 8 klinischen Studien mit über 500 Probanden und in verschiedenen Indikationen wie soliden Tumoren, hämatologischen Malignomen und Stammzellmobilisierung untersucht. Spexis hat die China-Rechte an BLX an Fosun Pharma, ein führendes chinesisches Pharmaunternehmen, verpartnert. Darüber hinaus analysiert Spexis die vorhandenen klinischen und präklinischen Daten von BLX, um den geeigneten Entwicklungspfad zu bestimmen, einschließlich möglicher neuer Indikationen. Im Rahmen dieser laufenden Überprüfung hat Spexis kürzlich Daten veröffentlicht, die eine synergistische Wirksamkeit in Kombination mit Docetaxel bei metastasierendem Prostatakrebs belegen. Diese Daten, zusammen mit den heute bekannt gegebenen Daten aus der klinischen Studie zur Nierenschädigung und anderen laufenden Studien und Analysen, werden die Entscheidungen über eine mögliche zukünftige Entwicklung von BLX und verwandten Makrozyklen innerhalb des Spexis-Portfolios beeinflussen. Über die Makrozyklen-Plattform von Spexis Makrozyklen sind eine bewährte chemische Klasse von pharmazeutischen Therapeutika, die den chemischen Bereich zwischen kleinen Molekülen und Biologika besetzen. Mit einem einzigartigen Konformationsgleichgewicht aus Flexibilität und Rigidität können Makrozyklen sowohl auf extrazelluläre als auch auf intrazelluläre Ziele wirken, die für andere chemische Klassen nicht leicht zugänglich sind. Seit 2014 wurden etwa 19 verschiedene makrozyklische Verbindungen von Arzneimittelbehörden weltweit für ein breites Spektrum von Krankheiten und Indikationen zugelassen. Mit dem Aufkommen des Feldes der molekularen Klebstoffe und Protein-Protein-Interaktionen/Degradierer, wird zunehmend erkannt, dass Makrozyklen erhebliches Potenzial besitzen, einzigartige molekulare Ziele zu erreichen und mit einer Vielzahl von ergänzenden Technologien kombiniert zu werden. Spexis verfügt über zwei unterschiedliche, sehr vielfältige und gut charakterisierte Makrozykl-Bibliotheken und umfangreiche Daten zu diesen: PEMfinder®, bestehend aus peptidomimetischen Makrozyklen, und MacroFinder®, bestehend aus niedermolekularen Makrozyklen. Jede Bibliothek bietet je nach Zielmolekül unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Darüber hinaus verfügt Spexis über mehrere präklinische Leitstrukturen für verschiedene Indikationen, die bereits umfassend charakterisiert wurden. Spexis ist auf der Suche nach Partnern entweder für diese präklinischen Leitstrukturen oder für die gesamte Plattform selbst, möglicherweise in Kombination mit ergänzenden Technologien. Über Spexis Spexis (SIX: SPEX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung und Sitz in Allschwil, Schweiz. Das Unternehmen legt seinen strategischen Fokus auf seltene Krankheiten und Onkologie. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.spexisbio.com. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Für Investoren:

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Spexis-Managements beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der Finanzlage und der Performance von Spexis, abweichen. Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Spexis lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

