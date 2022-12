COMPUGROUP - Aktie auf dem Weg der Besserung

CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. - WKN: A28890 - ISIN: DE000A288904 - Kurs: 38,880 € (XETRA)

Bislang setzte ironischerweise eine Gewinnwarnung Ende Oktober den Schlusspunkt des Abwärtstrends der Compugroup-Aktie: Denn nach einem Einbruch auf 30,56 EUR und der anschließenden Rückeroberung der Unterstützung bei 32,52 EUR startete ein Konter, der über eine mittelfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 37,80 EUR führte. Damit ist dieses Tief aus dem Dezember 2018 wieder als Unterstützung zu sehen.

In Kombination mit einem erfolgreichen Pullback an die Abwärtstrendlinie und der Ausbildung einer mehrwöchigen Schulter-Kopf-Schulter-Formation könnte sich sogar eine Trendwende entwickeln. Dafür muss die Aktie zunächst über der 37,88-EUR-Marke und der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie verbleiben. Zudem wäre mit einem Ausbruch über 40,00 EUR das nächste Longsignal aktiviert und anschließend ein Anstieg an die Trendlinie auf Höhe von 42,52 EUR zu erwarten. Ein Ausbruch über das Septemberhoch dürfte den nächsten Kaufimpuls innerhalb der Erholung auslösen. Allerdings liegen im Bereich der im Juni gebrochenen, langfristigen Aufwärtstrendlinie bei rund 46,00 EUR etliche starke Hürden im Markt, an denen die Aktie wieder nach Süden drehen dürfte. Nach einer stärkeren Korrektur und bei einem Anstieg über 46,90 EUR könnte die Compugroup-Aktie in den nächsten Monaten aber schon bis 52,00 EUR steigen.

Unterhalb von 37,00 EUR wäre dagegen die Erholungschance zunächst vergeben und ein weiterer Rücksetzer in Richtung 34,34 und später 32,52 EUR wahrscheinlich, ehe der nächste Trendwendeversuch starten dürfte. Dass daran auch von Unternehmensseite geglaubt wird, zeigen auch jüngste Insiderkäufer der Chefetage, wie mein Kollege Sascha Gebhard berichtet.

CompuGroup Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf stock3 Terminal, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)