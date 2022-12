EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Bestellung von Herrn Werner Wegl als neues Vorstandsmitglied für das Handelsressort

EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Bestellung von Herrn Werner Wegl als neues Vorstandsmitglied für das Handelsressort



14.12.2022 / 18:17 CET/CEST

Der Aufsichtsrat der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat heute einstimmig Herrn Werner Wegl mit Wirkung vom 1. Mai 2023 in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Damit wird der Vorstand auf drei Mitglieder erweitert. Herr Wegl wird insbesondere die Vorstandsressorts Handel, Treasury und Recht verantworten. Seine Bestellung erfolgt für die Dauer von vier Jahren. Derzeit ist Herr Wegl in leitender Funktion bei der NatWest Bank Europe GmbH in Frankfurt am Main tätig. Herr Wegl war zuvor bei verschiedenen Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten tätig, seit über 15 Jahren in leitender Funktion. Er verfügt über umfassende Erfahrung und Kenntnisse im Eigenhandel sowie der Strukturierung von Produkten und ist mit dem Kassa- und Derivatemarkt vertraut. Zudem verfügt er über Expertise in den Bereichen Treasury, Risikomanagement und Compliance. Herr Torsten Klanten, der das Handelsressort zuletzt kommissarisch verantwortete, wird künftig neben dem Ressort EDV auch das Ressort Wertpapiermanagement mit dem Middle- und Backoffice sowie der Wertpapiergeschäftserfassung verantworten. Der Leiter Handel, Herr Carsten Lütke-Bornefeld, berichtet künftig als Managing Director direkt dem Handelsvorstand. Aufsichtsrat und Vorstand sind überzeugt, mit Herrn Wegl einen ausgewiesenen Experten für Lang & Schwarz gewonnen zu haben, der die Entwicklung der Gruppe im Wertpapierhandel nachhaltig mitgestaltet, und freuen sich auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX) und der BX Swiss (DeriBX) sowie außerbörslich. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding für 100-prozentige Tochtergesellschaften. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist Market Maker auf XETRA, an der LS Exchange, der Wiener Börse, der Börse Stuttgart und der BX Swiss. Mit nahezu 30.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, über 25 Millionen Kunden und den längsten Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im außerbörslichen Handel.

14.12.2022

