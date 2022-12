Original-Research: MOBOTIX AG (von Montega AG): n.a.

^ Original-Research: MOBOTIX AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu MOBOTIX AG Unternehmen: MOBOTIX AG ISIN: DE0005218309 Anlass der Studie: Update Empfehlung: n.a. seit: 14.12.2022 Kursziel: n.a. Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Verzögerte Jahresabschlussprüfung - Rating temporär ausgesetzt MOBOTIX hatte die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 21/22 ursprünglich für den 24.11. avisiert. Auf Nachfrage wurde nun vom Unternehmen mitgeteilt, dass sich die Fertigstellung des Berichtes voraussichtlich bis zum Jahresende verzögern wird. Abschlussprüfer verlangt zusätzliche Bankzusagen: Laut Aussage des Vorstands konnte die bilanzfeststellende Aufsichtsratssitzung nicht wie geplant am 24. November stattfinden. Ursächlich hierfür sei das fehlende Testat des Abschlussprüfers (EY). Für die Erteilung eines uneingeschränkten Testats wären laut Unternehmen Zusagen vonseiten der finanzierenden Banken zur Verlängerung kurzfristiger Verbindlichkeiten mit maximal einjähriger Laufzeit (Valuta 30.09.: 31,8 Mio. Euro) bis zum 31.12.2023 nötig gewesen. Bisher wurden Prolongationen kurzfristiger Bankverbindlichkeiten stets quartalsweise ausgesprochen. Das Management befindet sich daher seit Anfang November im intensiven Austausch mit den Banken und EY, um die Feststellung des Jahresabschlusses zu erwirken. Der Vorstand hält den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen bis zum Jahresende für wahrscheinlich. Going-Concern von MOBOTIX in Überprüfung: Für uns deuten die außerordentlichen Anforderungen EYs darauf hin, dass zum aktuellen Zeitpunkt die Fortführung der Geschäftstätigkeit (Going-Concern) von MOBOTIX nicht uneingeschränkt bestätigt werden kann. Dies dürfte durch die stetig verschlechterte operative Lage des Konzerns im Jahresverlauf und dem gleichzeitig geringen Finanzierungsspielraum von in Summe lediglich 6,4 Mio. Euro (Liquide Mittel sowie bereitgestellte Kreditlinien; Stand: 30.09.) bei gleichzeitig hohen kurzfristigen Bankverbindlichkeiten von 31,8 Mio. Euro bedingt sein. Zusätzlich werden sich u.E. anhaltende Lieferkettenverwerfungen bzw. eine weiter voranschreitende Konjunkturabkühlung spürbar nachteilig auswirken. Bankgespräche verlaufen bisher positiv: In Summe verhandelt MOBOTIX mit vier Bankhäusern. Mit dem Hauptkreditgeber, einer japanischen Bank, konnte bereits eine Einigung über eine Verlängerung bis zum 31.12.2023 vereinbart werden (23,4 Mio. Euro). Zwei weitere deutsche Banken haben im Falle von erfolgreichen Verhandlungen mit den Japanern ebenfalls ihre Bereitschaft zur Prolongation bis zum 31.12.2023 signalisiert. Für den verbleibenden Finanzier ist der Vorstand optimistisch, eine Einigung zu erzielen. Ankeraktionär signalisiert Unterstützungsbereitschaft: Das Management befindet sich außerdem in Gesprächen mit Konica Minolta. Der japanische Konzern hat seine Bereitschaft signalisiert, entstehende Finanzierungslücken mit Gesellschafterdarlehen zu schließen oder zusätzliche Sicherheiten wie bspw. Patronatserklärungen einzubringen. Demnach wäre auch für den Fall von gescheiterten Verhandlungen mit den finanzierenden Banken die Gesellschaft mit ausreichend liquiden Mitteln ausgestattet. Fazit: Für uns ist die Transparenz zur Beurteilung der operativen Lage MOBOTIX momentan sehr gering. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht des fehlenden Testats, der angespannten Liquiditätslage und der trüben Wachstumsaussichten setzen wir das Rating bis zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses temporär aus. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26179.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °