W. P. Carey: Endlich mehr Dividende

Bei W. P. Carey (WKN: A1J5SB) gibt es schon bald wieder eine Dividende. Viele REITs zahlen bekanntlich zum Ende eines jeweiligen Quartals ihre Ausschüttung an die Investoren aus. Wenn sie nicht eine monatliche Auszahlung besitzen, die unter anderem bei dem bekannten REIT Realty Income möglich ist.

Das Besondere bei W. P. Carey ist, dass das Management inzwischen in jedem Vierteljahr eine höhere Dividende an die Investoren auszahlt. Auch dieses Mal. Und endlich gibt es ein Quäntchen mehr Ausschüttungswachstum. Sehen wir uns das heute etwas näher an.

W. P. Carey: Mehr Dividende … und zwar so viel!

Wie das Management von W. P. Carey nun erklärt hat, zahlt man für das vierte Quartal 1,065 US-Dollar Dividende an die Investoren aus. Im Vergleich zur vorherigen Ausschüttung in Höhe von 1,061 US-Dollar entspricht das einem Wachstum von 0,4 US-Cent. Zwar ist das weiterhin relativ wenig. Aber doch eine Steigerung beim Wachstum.

Im vergangenen Quartal lieferte der US-REIT lediglich eine Erhöhung von 0,2 US-Cent. Wir bleiben zwar bei einem Bruchteil von einem US-Cent je Vierteljahr. Jedoch hat sich das Wachstum damit verdoppelt, was nicht unerheblich ist. Zudem kann das ein Indikator dafür sein, dass das Management etwas zuversichtlicher wird.

In der Vergangenheit gab es bei W. P. Carey deutlich stärkere Erhöhungen bei der Dividende je Aktie. Bis zum Jahre 2018 hat es ein Dividendenwachstum von 0,5 US-Cent je Vierteljahr gegeben. Das waren damals noch zwei US-Cent pro Jahr, was zum damaligen Zeitpunkt einem jährlichen Wachstum von in etwa 2 % entsprochen hat. Möglicherweise kehren wir dahin wieder zurück.

Aber auch ein noch stärkeres Dividendenwachstum steckt in der Historie. Bis zum Jahre 2015 sind teilweise auch Sprünge um bis zu einen US-Cent möglich gewesen. Das verdeutlicht noch einmal, wie schwach das Ausschüttungswachstum in den vergangenen Quartalen eigentlich gewesen ist.

Eine mögliche Wende

Aber bei W. P. Carey ist eine Wende möglich. Vielleicht auch eine operative Wende. Der Real Estate Investment Trust lieferte zuletzt bei den Funds from Operations je Aktie wieder eine deutliche Steigerung. Im dritten Quartal lag der Wert bei 1,36 US-Dollar, was einem Zuwachs von 9,7 % im Jahresvergleich entsprochen hat. Wir können erkennen, dass das Management damit noch nicht die Spitze der neuen Möglichkeiten ausgeschöpft hat, das Ausschüttungsverhältnis liegt bei 78 %.

Trotzdem erkennen wir ein erstes positives Zeichen. Die Dividende dieses US-amerikanischen Real Estate Investment Trusts könnte jedenfalls stärker steigen. Operativ wäre eine Menge mehr möglich. Vielleicht signalisiert uns das Management jetzt, dass man das ebenfalls latent erkannt hat.

Der Artikel W. P. Carey: Endlich mehr Dividende ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. The Motley Fool empfiehlt W.P.Carey.

Motley Fool Deutschland 2022