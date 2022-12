ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Kering auf 'Negative Catalyst Watch'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Kering den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit kurzfristig negative Nachrichten vom Luxusgüterkonzern. Das Kursziel wurde von 690 auf 620 Euro gesenkt, während die Einstufung auf "Neutral" blieb. Analystin Chiara Battistini rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen mit einer Beschleunigung der negativen Umsatzentwicklung der Franzosen. Die nachlassende Dynamik, gekoppelt mit anhaltenden Investitionen dürfte zudem mit einem anhaltenden Margendruck einhergehen, schrieb sie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 18:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2022 / 00:15 / GMT

