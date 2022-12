EQS-News: USU setzt bei Medizintechnik-Hersteller Gesamtlösung für Service-Management um

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

USU setzt bei Medizintechnik-Hersteller Gesamtlösung für Service-Management um



15.12.2022 / 10:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Möglingen, 15. Dezember 2022 Zur Absicherung ihres Wachstums hat sich ein international agierender Hersteller medizinischer Hilfsmittel („der Kunde“) für den Einsatz von USU IT Service Management (ITSM) entschieden. Ziel ist die Zentralisierung, übergreifende Steuerung und weitere Automatisierung der IT-Service-Prozesse im Zuge einer konzernweiten IT-Reorganisation. Das USU-System wird im eigenen Rechenzentrum des Kunden betrieben werden, ein SAP-basiertes Asset- und Service-System ablösen und die ITIL-konformen ITSM-Prozesse auf Basis einer einheitlichen Datenbank ganzheitlich unterstützen. In der ersten Projektphase ist vor allem die Umsetzung der Disziplinen Incident, Problem, Change und Service Request Management vorgesehen. Im Rahmen einer Ausbaustufe steht danach die Unterstützung weiterer interner Service-Bereiche wie Human Resources oder Facility Management mit der Lösung USU Enterprise Service Management auf der Mittelfrist-Agenda. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.com Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

15.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com