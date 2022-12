IRW-News: Pan American Energy Corp. : Pan American Energy erhält Genehmigung für Explorationsbohrungen auf dem Lithiumprojekt Horizon (Phase 1)

IRW-PRESS: Pan American Energy Corp. : Pan American Energy erhält Genehmigung für Explorationsbohrungen auf dem Lithiumprojekt Horizon (Phase 1)

Pan American Energy sichert sich die Genehmigung für das Phase-1-Bohrprogramm, das 19 Lithiumprospektions-Kernbohrlöcher in Esmeralda County (Nevada) vorsieht

15. Dezember 2022 - Calgary AB - Pan American Energy Corp. (das Unternehmen oder Pan American) (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigung der zuvor beim Bureau of Land Management (BLM), Tonopah Field Office, eingereichten Absichtserklärung (Notice of Intent, NOI) über Explorationsbohrungen auf seinem 17.334 Acres großen Lithiumprojekt Horizon, das an das Projekt Tonopah Flats von America Battery Technologies angrenzt, erhalten hat. Gemäß der Genehmigung darf das Unternehmen nun neunzehn (19) Lithiumprospektions-Kernbohrlöcher rund 7,4 Meilen westlich von Tonopah (Esmeralda County, Nevada) bohren. Dazu gehört auch der Zugang über Flächen, welche dem Tonopah Field Office (BLM), unterstellt sind.

Jason Latkowcer, seines Zeichens Chief Executive Officer, sagt dazu: Unser Team hat mit einem außergewöhnlichen Genehmigungsantrag die Erwartungen wieder einmal übertroffen. Unsere NOI wurde bei der Prüfung durch das BLM als vollständig bewertet, nachdem sie alle in den Surface Management Regulations geforderten Informationen enthielt. Pan American ist nun in der Lage, das für das erste Quartal 2023 geplante Bohrprogramm voranzutreiben. Diese Ankündigung folgt auf aufregende Neuigkeiten aus der Region Tonopah in diesem Monat, die auch die jüngste Erhöhung der Lithiumressourcen im TLC-Projekt von American Lithium umfassten. Wir sind aus operativer Sicht in einer fantastischen Position und liegen voll im Zeitplan.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68619/12-15-22PanAm-DrillPermitApproval(Clean)_DE_Prcom.001.jpeg

Abbildung 1 - Bohrlochstandorte

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68619/12-15-22PanAm-DrillPermitApproval(Clean)_DE_Prcom.002.jpeg

Abbildung 2 - Bohrlochstandorte 2

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich insbesondere auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten in Nordamerika konzentriert, die Batteriemetalle enthalten.

Das Referenzprojekt des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Green Energy im Paradox Basin, Utah, USA. Das Unternehmen hat ferner eine Konzessions-Optionsvereinbarung mit Horizon Lithium LLC mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Horizon Lithiumprojekt abgeschlossen, das im Clayton Valley - Lithiumgürtel Tonopah, Nevada, USA, liegt.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung in Kanada mit Magabra Resources mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 % an dem bohrbereiten Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora, Ontario, abgeschlossen.

Im Namen des Board of Directors

Jason Latkowcer

CEO & Director

Kontakt

Telefon: (585) 885-5970

E-Mail: info@panam-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftiger Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf das geplante Bohrprogramm des Unternehmens beziehen, einschließlich des Umfangs der Bohrungen, die in diesem Programm enthalten sein werden, des vorgeschlagenen Standorts der Bohrungen, die im Rahmen des Programms durchgeführt wird, sowie der Zeitpunkt dieser Bohrungen.

Um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen bzw. Projektionen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren herangezogen, einschließlich - in Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen - der Annahme, dass das Unternehmen sein geplantes Bohrprogramm im Rahmen des Zeitplans und der Parameter durchführen wird, die derzeit erwartet werden. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Unternehmensmanagements beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, einschließlich Risiken in Bezug auf Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, die Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts schließen lassen, sowie die Tatsache, dass die Mineralexploration erfolglos bleibt oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen kann. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

