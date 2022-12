Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG Unternehmen: Enapter AG ISIN: DE000A255G02 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 15.12.2022 Kursziel: 20,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 26,00 auf EUR 20,00. Zusammenfassung: Enapter erwartet für 2023 einen Umsatz von EUR30 Mio. und ein EBITDA von EUR-8,5 Mio. Diese Zahlen liegen weit unterhalb unserer Prognose. Wir hatten bisher mit einem Umsatz von EUR115 Mio. und einem EBITDA von EUR7,3 Mio. geplant. Grund für die schwächer als von uns erwartete Guidance ist, dass Enapter nunmehr erst 2024 mit Umsätzen aus der neuen Fabrik in Saerbeck rechnet (bisher: 2023). Der Hauptgrund für die Verzögerung in Saerbeck liegt in einer geänderten Produktionsstrategie. Statt wie ursprünglich geplant kleine Elektrolyseure (Inputleistung: 2,4 kW) in Saerbeck zu produzieren, wird die Fabrik auf den Großelektrolyseur AEM Multicore (Inputleistung: 1 MW = 1.000 kW) ausgerichtet. Auch wenn dies zu Verzögerungen beim Fabrikoutput führt, halten wir diese Strategie angesichts der sehr hohen Nachfrage nach dem AEM Multicore und dem schwächer als erwarteten Interesse an den kleinen Elektrolyseuren für richtig. Wir senken unsere Schätzungen für 2023E und die Folgejahre. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR20 (bisher: EUR26). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 26.00 to EUR 20.00. Abstract: Enapter expects revenue of EUR30m and EBITDA of EUR-8.5m for 2023. These figures are far below our forecast of EUR115m in revenue and EBITDA of EUR7.3m. The reason for the weaker than expected guidance is that Enapter now expects sales from its new factory in Saerbeck no earlier than 2024. The main reason for the delay in Saerbeck is a change in production strategy. Instead of producing small electrolysers (input power: 2.4 kW) in Saerbeck as originally planned, the factory will be geared towards the large AEM Multicore electrolyser (input power: 1 MW = 1,000 kW). Even if this leads to delays in factory output, we believe this to be the right strategy, given the very high demand for the AEM Multicore and the weaker than expected interest in the small electrolysers. We have lowered our estimates for 2023E and subsequent years. An updated DCF model yields a new price target of EUR20 (previously: EUR26). We confirm our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26191.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °