OTS: Dachser SE / Mercedes-Benz Trucks und Dachser unterzeichnen ...

Mercedes-Benz Trucks und Dachser unterzeichnen Absichtserklärung: Auftrag über 50 eActros LongHaul (FOTO) Stuttgart / Kempten (ots) - - Mit der Absichtserklärung entscheidet sich Dachser für den batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw von Mercedes-Benz Trucks - E-Lkw mit rund 500 km Reichweite ab 2024 serienreif - eActros LongHaul als Wechselbrückenfahrzeug mit 1.120mm Abstellhöhe ist ein weiterer Baustein der Klimaschutzstrategie von Dachser Der Logistikdienstleister Dachser plant, 50 Einheiten des auf der diesjährigen IAA Transportation vorgestellten Fernverkehrs-Lkw Mercedes-Benz eActros LongHaul in seinen europäischen Fuhrpark aufzunehmen. Das global agierende Unternehmen aus Kempten hat hierfür mit Mercedes-Benz Trucks eine Absichtserklärung unterzeichnet. Dachser will den eActros LongHaul in der Konfiguration als 6x2 Wechselbrückenfahrzeug mit 1.120mm Abstellhöhe einsetzen. Damit erweitert Dachser seine E-Fahrzeugflotte deutlich. Der E-Lkw mit einer Reichweite von rund 500 km mit einer Batterieaufladung soll noch 2024 die Serienreife erreichen. Stina Fagerman, Leiterin Marketing, Vertrieb und Services bei Mercedes-Benz Trucks: "Dachser ist in Sachen nachhaltiger Transport für uns ein sehr wertvoller Kunde. Schon bei der Entwicklung des eActros 300/400 für den schweren Verteilerverkehr war Dachser ein engagierter Erprobungspartner. Dass das Logistikunternehmen im nächsten Schritt nun auch auf den eActros LongHaul setzen will, freut uns umso mehr und bestärkt uns in unserer E-Strategie." Alexander Tonn, Chief Operating Officer (COO) Road Logistics bei Dachser, sagt: "Mit dieser Absichtserklärung unterstreichen wir unser Engagement für die Entwicklung und Erprobung umweltfreundlicher Nutzfahrzeugantriebe. Die große Reichweite des eActros LongHaul wird es uns ermöglichen, Waren auch im schweren Nutzlastverkehr und im Fernverkehr zwischen unseren europäischen Standorten emissionsfrei zu transportieren. Dies ist für Dachser ein wichtiger Baustein der langfristigen Klimaschutzstrategie." Dachser setzt batterieelektrische Fahrzeuge wie den FUSO eCanter und den eActros bereits seit 2018 im Rahmen des nachhaltigen Stadtbelieferungskonzepts "DACHSER Emission-Free Delivery" ein. In mittlerweile elf europäischen Metropolen liefern die batterieelektrischen Transporter und Lkw in einem definierten Innenstadtbereich standardmäßig alle Sendungen lokal CO2-neutral aus. Auf der letzten Meile setzt Dachser zusätzlich elektrisch unterstützte Lastenräder ein, um die Sendungen zu verteilen. Das Pilotprojekt in Stuttgart war 2018 Preisträger des Wettbewerbs "Nachhaltige Urbane Logistik" des deutschen Bundesumweltministeriums und des Bundesumweltamtes. "Mit der Performance der BEV-Fahrzeuge haben wir in der City Logistik sehr gute Erfahrungen gemacht. Daher war es logisch, auch den nächsten Schritt - die Langstrecke - gemeinsam mit Mercedes-Benz Trucks anzugehen", sagt Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) bei Dachser. Der Mercedes-Benz eActros LongHaul Die Entwicklungsingenieure von Mercedes-Benz Trucks legen den eActros LongHaul für dieselben Anforderungen an die Dauerhaltbarkeit von Fahrzeug und Komponenten wie einen vergleichbaren konventionellen schweren Fernverkehrs-Actros aus. Das bedeutet 1,2 Millionen Kilometer Laufleistung in zehn Betriebsjahren. Im eActros LongHaul kommen Batterien mit Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie (LFP) zum Einsatz. Diese zeichnen sich vor allem durch eine hohe Lebensdauer und mehr nutzbare Energie aus. Die Batterien des eActros LongHaul lassen sich in der Serie an einer Ladesäule mit etwa einem Megawatt Leistung in deutlich unter 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufladen. Drei Batteriepakete liefern eine installierte Gesamtkapazität von über 600 kWh und zwei Elektromotoren als Bestandteil einer neuen eAchse generieren eine Dauerleistung von 400 kW sowie eine Spitzenleistung von über 600 kW. Zusätzlich zur Sattelzugmaschine produziert Mercedes-Benz Trucks direkt ab Marktstart auch Pritschenfahrgestell-Varianten des eActros LongHaul. Dies bietet Kunden zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten im vollelektrischen Transport. Über Dachser: Das Familienunternehmen Dachser mit Hauptsitz in Kempten, Deutschland, bietet Transportlogistik, Warehousing und kundenindividuelle Services innerhalb von zwei Business Fields: Dachser Air & Sea Logistics und Dachser Road Logistics. Letzteres teilt sich in die beiden Business Lines Dachser European Logistics und Dachser Food Logistics auf. Übergreifende Kontraktlogistik-Services sowie branchenspezifische Lösungen ergänzen das Angebot. Ein flächendeckendes europäisches sowie interkontinentales Transportnetzwerk und komplett integrierte Informationssysteme sorgen weltweit für intelligente Logistiklösungen. Mit rund 31.800 Mitarbeitern an weltweit 376 Standorten erwirtschaftete Dachser im Jahr 2021 einen konsolidierten Netto-Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Der Logistikdienstleister bewegte insgesamt 83,6 Millionen Sendungen mit einem Gewicht von 42,8 Millionen Tonnen. Dachser ist mit eigenen Landesgesellschaften in 42 Ländern vertreten.