Trading-Chance Nasdaq 100: Die Bullen haben eine wichtige Chance verspielt

Werbung

Die erneut gut ausgefallenen US-Inflationsdaten am Dienstag hätten den Ausbruch des Nasdaq 100 nach oben auslösen, die Aussagen der US-Notenbank am Mittwoch diesen zementieren können. Aber es kam anders. Am Ende stand ein gescheiterter Befreiungsschlag und die Erkenntnis, dass der Nasdaq 100 wieder Luft nach unten hätte: Eine Trading-Chance Short.

Am 14. November hatten wir an dieser Stelle einen Long-Trade auf den Nasdaq 100 vorgestellt. Jetzt, einen Monat später, ist er in etwa dort, wo er startete. Aus der Chance, ein vollendetes Doppeltief in eine Aufwärtswende zu verwandeln, wurde ein volatiles Auf und Ab knapp oberhalb der Nackenlinie dieser Formation. Dieses Volatile Hin und Her hätte jetzt in einen Ausbruch übergehen müssen. Aber die Bullen scheiterten erneut … womöglich einmal zu viel.

Die US-Notenbank bleibt konsequent – für viele eine negative Überraschung

Oft hatte die US-Notenbank sich dem Willen der Aktienmärkte gebeugt, weil sie weiß, wie wichtig es für das Wachstum ist, dass die Verbraucher ihr Erspartes am Aktienmarkt vermehren können. Doch diesmal läuft es, zur Überraschung vieler, bislang anders. Die „Fed“ kann es sich nicht leisten, von ihrem konsequenten Kurs abzuweichen. Sie kommunizierte am Mittwochabend trotz der unter den Prognosen gebliebenen Inflationsdaten des Novembers, die am Vortag vorgelegt wurden, einen weiterhin rigiden Kurs, der nicht auf die Befindlichkeit der Verbraucher und Trader Rücksicht nimmt, sondern nur ein Ziel kennt: Die Inflation muss zurück in die Zielzone um zwei Prozent. So schnell wie möglich.

Dementsprechend lagen die Notenbank-Projektionen für den Leitzins per Ende 2023 klar über dem, was man am Markt zuletzt erhofft hatte. Zum Jahresende 2023 prognostiziert man einen Leitzins von 5,1 Prozent (als Schnittwert der Einschätzungen der einzelnen Mitglieder), für Ende 2024 von 4,1 Prozent. Zugleich sieht die US-Notenbank das Wachstum mit +0,5 Prozent nicht nur für 2023 schwach, auch für 2024 hat man die Erwartung eines nur marginalen Wachstums.

Hohe Zinsen und schwaches Wachstum sind genau das, was man bei den Technologie-Schwergewichten der Nasdaq nicht gebrauchen kann. Das Ergebnis war, dass der Nasdaq 100 den Mittwoch nach einem soliden Plus im Vorfeld des Notenbank-Statements im Minus beendete und damit aus charttechnischer Sicht ein potenziell bärisches Bild abliefert.

Drei Ausbruchsversuche sind gescheitert … es ist fraglich, ob man es noch einmal versucht

Es war ja schon auffällig, dass der Nasdaq 100 zwar mit einem großen Aufwärts-Gap auf die US-Inflationsdaten des Dienstags reagierte, dann aber auf massive Abgaben stieß, die das zeitweilig gewaltige Plus deutlich eingrenzten. Es schien, als würden da einige vorwegnehmen, dass die „Fed“ auf diese Daten positiv reagieren würde, man darauf aber am Aktienmarkt seit Wochen gesetzt hatte, so dass es opportun wäre, lieber schon vorher den Gewinn mitzunehmen. Aber jetzt haben wir eine Gemengelage, in der die „Fed“ eben nicht so auf diese Zahlen reagierte, wie das erwartet wurde. Da kann also noch einiges an Druck nachkommen. Druck, der aktuell womöglich wegen des morgen anstehenden, immens wichtigen Abrechnungstermins an der Terminbörse noch gedämpft wird. Aber:

Quelle: marketmaker pp4

Das Chartbild ist auch so schon tendenziell bärisch, denn wir sehen, dass der Nasdaq 100 seit Mitte November drei Versuche unternahm, sich nach oben abzusetzen und die beiden letzten jeweils zwar einen Tick über das vorherige Peak reichten, aber trotzdem Verkäufe einsetzten. Das wirkt, als würden große Adressen gezielt Käufe als Reaktion auf neue, kurzfristige Hochs nutzen, um in diese hinein eigene Long-Positionen abzubauen. Damit ist die Chance, dass man hier auf der Long-Seite kurzfristig noch viel zu gewinnen hätte, gering genug geworden, um über einen Seitenwechsel auf Short nachzudenken. De facto bärisch wäre der Index zwar erst, wenn er mit Schlusskursen unter 11.300 Punkten aus dieser nach rechts offenen Keilformation nach unten ausgebrochen wäre. Aber so, wie er sich in den vergangenen zwei Handelstagen präsentierte, ist er auf dem Weg dorthin.

Ausbruchschancen vertan: Ein Switch auf Short wäre zu überlegen

Wir stellen Ihnen für diesen Short-Trade auf den Nasdaq 100-Index ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel vor. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 14.997,40 Punkten, woraus sich ein Hebel von 3,7 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 12.450 Punkten ansiedeln, das entspräche im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0680 einem Kurs von ca. 23,75 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf den Nasdaq 100 lautet VX9C0B.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 12.166 Punkte, 12.434 Punkte

Unterstützungen: 11.492 Punkte, 11.350 Punkte, 11.037 Punkte, 10.632 Punkte, 10.441 Punkte

Knock-Out Zertifikat Short auf den Nasdaq 100-Index

Basiswert Nasdaq 100 WKN VX9C0B ISIN DE000VX9C0B9 Basispreis 14.997,40 Punkte K.O.-Schwelle 14.997,40 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Vontobel Hebel 3,7 Stop Loss Zertifikat 23,75 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.