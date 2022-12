EQS-News: beaconsmind AG setzt Expansionskurs im Nahen Osten fort und gewinnt führenden Multi-Channel-Retailer als Kunden

EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind AG setzt Expansionskurs im Nahen Osten fort und gewinnt führenden Multi-Channel-Retailer als Kunden



16.12.2022

beaconsmind AG setzt Expansionskurs im Nahen Osten fort und gewinnt führenden Multi-Channel-Retailer als Kunden

Zürich, Schweiz – 16. Dezember 2022 – Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, stärkt ihre gute Marktposition im Nahen Osten und verzeichnet einen weiteren hochkarätigen Neukundengewinn. Die Kamal Osman Jamjoom Group (“KOJ”), ein führender Multi-Channel-Retailer im Nahen Osten mit Hauptsitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), hat sich für den Einsatz der innovativen standortbasierten Marketinglösungen von beaconsmind entschieden.

KOJ wurde 1987 gegründet und beschäftigt heute mehr als 3.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen agiert als Franchise-Distributor und ist unter anderem tätig in den Bereichen Kosmetik, Gesundheit, Mode und Lebensmittel. KOJ verfügt über insgesamt mehr als 600 Stores in Saudi-Arabien, VAE, Bahrain, Kuwait, Katar, Oman und Marokko. Die LBM-Lösungen von beaconsmind werden zunächst in mehreren von KOJ betriebenen Stores der Fastfoodkette Subway sowie der Kosmetikkette The Body Shop in Jeddah in Saudi-Arabien sowie in Dubai, VAE, eingesetzt. Zeitnah soll der Einsatz der beaconsmind-Lösungen auf weitere stationäre Ladengeschäfte von KOJ ausgeweitet werden.

Durch die Verknüpfung bestehender Daten und Nutzerprofile aus Apps und Websites, über die KOJ bereits verfügt, mit denen der beaconsmind Suite Software aus dem stationären Vertrieb kann KOJ seine Profiling-Fähigkeiten erheblich verbessern und erhält ein umfangreiches Profil der Kundenbedürfnisse und Kundenerwartungen. Mit den LBM-Lösungen von beaconsmind stehen KOJ neue Kommunikations- und Marketingkanäle zur Verfügung, über die mit Kunden direkt am Point of Sale interagiert werden kann. Kunden können individuelle Angebote basierend auf persönlichen Präferenzen und der bisherigen Einkaufshistorie unterbreitet werden. Auf Kundenfeedback kann direkt reagiert und zudem das Cross-Selling deutlich gesteigert werden. Die Kundenzufriedenheit und -bindung wird so deutlich gesteigert und die Customer Experience verbessert.

Max Weiland, CEO von beaconsmind: „Unser Unternehmenswachstum ist sehr dynamisch und wir verzeichnen eine anhaltend hohe Nachfrage nach unseren innovativen LBM-Lösungen. Wir freuen uns sehr, KOJ beim weiteren Geschäftsausbau zu begleiten. Mit unseren LBM-Lösungen und einer Vielzahl einmaliger Features werden wir das Einkaufserlebnis für Kunden weiter verbessern und für KOJ das Zusammenspiel zwischen Online- und stationärem Einkauf zudem optimieren.“

Faisal Bakhsh, Head of Marketing bei KOJ: „Herausragender Kundenservice ist für den langfristigen Erfolg von Unternehmen heute ein ausschlaggebender Faktor. Mit beaconsmind haben wir den richtigen Partner an unserer Seite, um das Einkaufserlebnis von Kunden weiter zu steigern. Mit den LBM-Lösungen von beaconsmind ist der Kundenservice immer da, egal ob online oder vor Ort. So machen wir Besucher zu loyalen Kunden, die unsere Marken lieben.“

Über beaconsmind

Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com