EQS-News: Katjes Greenfood: The Rainforest Company aus dem Portfolio von Katjes Greenfood schließt erfolgreich zweistellige Millionen-Finanzierung ab

EQS-News: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Finanzierung

Katjes Greenfood: The Rainforest Company aus dem Portfolio von Katjes Greenfood schließt erfolgreich zweistellige Millionen-Finanzierung ab



16.12.2022 / 14:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



The Rainforest Company aus dem Portfolio von Katjes Greenfood schließt erfolgreich zweistellige Millionen-Finanzierung ab The Rainforest Company sichert sich Finanzierung von über 36 Mio. €

Fokus auf Internationalisierung und Produktexpansion

Katjes Greenfood partizipiert an Finanzierungsrunde Düsseldorf, 16. Dezember 2022 - Mit dem Einstieg eines Investorenkonsortiums rund um das britische Family Office Kaltroco Ltd. des CVC Capital-Gründers Steve Koltes als neuen Lead-Investor legt die The Rainforest Company Deutschland GmbH (The Rainforest Company) einen wichtigen Grundstein zur Fortsetzung ihrer bisherigen Erfolgsstory. Nach der Beteiligung der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG (Katjes Greenfood) im Jahr 2018 konnten bereits zahlreiche Produkte rund um das Superfood Açaí erfolgreich im nationalen und internationalen Einzelhandel platziert werden. Mit der neuen Finanzierung mit einem Volumen von über 36 Mio. € setzt das Unternehmen nun noch stärker auf die Internationalisierung und Produktexpansion. „Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsrunde und werden auch in Zukunft weiter als aktiver Investor zum Erfolg der The Rainforest Company beitragen“, sagt Dr. Jesko Thron, CMO von Katjes Greenfood. Im Zuge der Finanzierung konnte Katjes Greenfood einen signifikanten Betrag erlösen.

Kontakt Katjesgreenfood GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0)211/1592-1600

E-Mail: info@katjesgreenfood.de

Website: www.katjesgreenfood.de

Über Katjes Greenfood Die Katjesgreenfood GmbH + Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH + Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in Wachstumsunternehmen der Food-Branche, die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der Ernährung neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfoliounter-nehmen zu Marktführern und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden.

Weitere Informationen finden Sie auf www.katjesgreenfood.de Informationen und Erläuterungen der Emittentin dieser Mitteilung Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG dar. Bildmaterial Albana Rama, CEO & Founder

Bio-Açaí Püree

Dr. Jesko Thron, CMO Katjes Greenfood Downloadlink (Wetransfer) Die Nutzung der Bilder ist nur im Rahmen dieser Mitteilung für eine einmalige Veröffentlichung gestattet. Eine weitere Nutzung muss vorab von The Rainforest Company/Katjes Greenfood schriftlich zugestimmt werden. Abdruck bitte unter Quellenangabe: “The Rainforest Company/Katjes Greenfood“

16.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com