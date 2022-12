ANALYSE-FLASH: BofA hebt Ziel für Infineon auf 48 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Infineon in einem Ausblick auf 2023 von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Didier Scemama bekräftigte laut einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Halbleiterbranche seine positive Sicht für die kommenden drei bis sechs Monate. Eine Wende für den Zyklus erwartet er erst ab dem dritten Quartal 2023. Unter anderem dürften Unternehmen der Branche von der Verlagerung von Produktionsstätten weg aus China profitieren sowie von der zunehmenden Komplexität der Halbleiter und der zunehmenden Elektrifizierung und Digitalisierung. Sein Bewertungsmodell für Infineon verschob er weiter in die Zukunft, bis in das Kalenderjahr 2024./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2022 / 06:01 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2022 / 06:01 / EST

