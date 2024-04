New York Ausblick: Dow pausiert - Tesla und Chip-Aktien treiben Nasdaq an

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen könnte die jüngste Erholung des Dow Jones Industrial am Mittwoch eine Auszeit nehmen. Der Leitindex, der zuletzt vier Börsentage in Folge gestiegen war, wurde rund eine Stunde vor der Startglocke vom Broker IG auf rund 38 500 Punkten taxiert und damit fast unverändert zum Vortagesschluss.

Kursgewinne von Tesla und in der Halbleiterbranche dürften dagegen den Nasdaq 100 weiter zulegen lassen. Der technologielastige Index wird mit 0,7 Prozent im Plus erwartet bei knapp 17 600 Zählern.

Tesla-Aktien schnellten vorbörslich um 12 Prozent nach oben. Analyst Tom Narayan von der Bank RBC verweist darauf, dass der Hersteller von E-Autos kostengünstigere Modelle nicht erst in der zweiten Jahreshälfte 2025, sondern bereits im ersten Halbjahr oder gar noch in diesem Jahr auf den Markt bringen wolle. Das sei "die Story des Tages". Denn damit würden die Sorgen, dass es womöglich auf Jahre hinaus kein Wachstum geben könnte, "mehr oder weniger zu Grabe getragen".

Beim Chip-Produzenten Texas Instruments fiel die Quartalsbilanz besser aus als von einem nervösen Marktumfeld erwartet, schrieb Analyst Stacy Rasgon von Bernstein Research. Aktien von Texas Instruments stiegen um 7 Prozent und zogen auch andere Branchentitel wie AMD , Micron und Nvidia mit nach oben.

Bei Boeing waren der Barmittelabfluss im ersten Quartal nicht hoch wie befürchtet. Die Aktie legte daraufhin vorbörslich um gut 3 Prozent zu. Beim Flugzeugbauer steht nach einer nicht enden wollenden Pannenserie die Bilanz immer mehr im Fokus der Anleger.

AT&T gewannen vorbörslich fast 4 Prozent. Der Telekomanbieter hat im ersten Quartal mit überraschend guten Kundenzahlen aufgewartet. Die Papiere des Kontrahenten T-Mobile US gaben dagegen leicht nach./bek/mis