Boeing: Auf großer Reise

Seit dem Corona-Tief um 89,00 US-Dollar aus Anfang 2020 ist eine erste Kaufwelle auf 278,57 US-Dollar der Boeing-Aktie gelungen, die letzten Monate über waren erneut von einer Konsolidierung geprägt. Im Bereich von grob 125,00 US-Dollar hat sich im Laufe dieses Jahres einen Boden durchgesetzt, der sogar zu einem Anstieg über den temporären Abwärtstrend der letzten Monate gereicht hatte. Hieraus könnte demnächst ein Kaufsignal hervorgehen und der Aktie weitere Zugewinne bescheren. Aufgrund der Ausdehnung der Erholungsbewegung sollten sich aber nur langfristig orientierte Anleger an dieses Papier herantrauen.

1-2-3-Erholung möglich

Streng genommen liegt in der Boeing-Aktie bereits ein Kaufsignal vor, Ziele sind um 204,80 und darüber am EMA 200 bei 209,09 US-Dollar angesiedelt. Weitere Ziele lassen sich darüber um 225,00 bis 229,67 US-Dollar auf Sicht der nächsten Wochen ableiten. Längerfristig orientierte Anleger können sogar mit einem Anstieg an 325,00 US-Dollar rechnen. Um nicht das kürzlich aktivierte Kaufsignal zu gefährden, sollte Boeing jetzt nicht mehr unter 173,85 US-Dollar abrutschen. Dies würde nämlich den Boden der letzten Monate in Gefahr bringen und könnte Abschläge auf 150,00 und darunter 141,58 US-Dollar hervorrufen.