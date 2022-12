EQS-Adhoc: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Die Pfeiffer Vacuum Technology AG erhöht die Prognose für den Konzernumsatz im Gesamtjahr 2022

EQS-Ad-hoc: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis

Die Pfeiffer Vacuum Technology AG erhöht die Prognose für den Konzernumsatz im Gesamtjahr 2022

Asslar, 19. Dezember 2022. Der Vorstand der Pfeiffer Vacuum Technology AG („Pfeiffer Vacuum") gibt die Anhebung der Prognose für den Konzernumsatz des am 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahres auf um 900 Mio. Euro bekannt. Die bisherigen, am 17. Oktober 2022 bekanntgegebenen Umsatzerwartungen für das Geschäftsjahr 2022 lagen bei 860 bis 880 Mio. Euro (Geschäftsjahr 2021: Umsatz 771,4 Mio. Euro). Unverändert im Vergleich zur bisherigen Prognose wird erwartet, dass die EBIT-Marge im Jahr 2022 um 14 Prozent liegen wird (Geschäftsjahr 2021: EBIT-Marge 12,1 Prozent). Die Stabilisierung in den Lieferketten und die sehr gute Auslieferungsleistung von Pfeiffer Vacuum haben zu der Verbesserung der Umsatzprognose beigetragen.

