General Motors: Achtung bei zyklischen Werten

Als einer der auffälligsten Einzelwerte im Freitagshandel an der New Yorker Börse präsentierte sich das Wertpapier des US-Autobauers General Motors, die Aktie ging rund vier Prozent leichter aus dem Handel. Ausgerechnet autonome Taxis von GM haben die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA auf den Plan gerufen, die eine Untersuchung eingeleitet haben soll und somit das Vertrauen der Anleger kompromittiert hat.

Der Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt seit dem Jahreswechsel einen beträchtlichen Kursverlust von insgesamt 55 Prozent auf rund 30,00 US-Dollar. Damit hat sich die Aktie zwar in den mittleren Kursbereich der letzten Jahre von vor der Corona-Pandemie abwärts begeben, eindeutige Stabilisierungsmuster gehen aus der Seitwärtsbewegung bestehend seit Sommer dieses Jahres leider nicht hervor. Dies schürt Ängste um weitere Abgabebereitschaft, sollte der Druck an den Märkten auf der Unterseite hoch bleiben.

Automatisierung in den Kinderschuhen

Trotz der beachtlichen Erfolge in den letzten Jahren kommt das autonome Auto noch nicht so recht in Schwung, viel Geld, Zeit sowie Ressourcen wurde hierfür aufgewendet und führten zu keinen greifbaren Ergebnissen. Die zusätzlich drohende Rezession in den USA könnte dem zyklischen General-Motors-Konzern unter bestimmten Bedingungen noch einmal zusetzen. Sollten nämlich die Jahrestiefs um 30,00 Euro unterschritten werden, kämen auf Anleger Verluste auf 27,03 und darunter sogar in den Bereich von 23,53 US-Dollar zu. Solange die aktuelle Seitwärtsbewegung anhält, bleibt der Wert als neutral zu bewerten. Um einen Kursanstieg an das 38,2 % Fibonacci-Retracement bei 47,24 US-Dollar und einen dort verlaufenden Widerstand freizusetzen, bedarf es eines Kurssprungs mindestens über 42,36 US-Dollar. Kurzfristig wird man daher erst noch die nächsten Schritte der Marktteilnehmer abwarten müssen.