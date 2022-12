MICRON - Noch 15% Abwärtspotenzial?

Micron Technology Inc. - WKN: 869020 - ISIN: US5951121038 - Kurs: 52,070 $ (Nasdaq)

Die Micron-Aktie befindet sich seit Januar 2022 in einer starken Abwärtsbewegung und vollendete dabei am 10. Juni 2022 ein großes Doppeltop mit einem rechnerischen Ziel bei 43,80 USD. Am 23. September notierte der Wert im Tief bei 48,45 USD.

Nach einer Erholung an den Widerstandsbereich um 64,66-65,67 USD, drehte die Aktie Mitte November wieder nach unten. Nach einem Tief bei 52,61 USD konsolidierte der Wert zuletzt seitwärts. Am Donnerstag kam es zum Ausbruch aus dieser Seitwärtsbewegung nach unten. Am Freitag hielt sich der Wert unter der Marke bei 52,61 USD auf.

Weitere Verkaufswelle droht

Die Micron-Aktie könnte in den nächsten Wochen weiter unter Druck stehen. Ein Rückfall in Richtung 48,45 USD und 43,80 USD ist möglich.

Sollte die Aktie aber den Widerstandsbereich um 57,74 USD durchbrechen, ergäbe sich die Chance auf eine große Bodenbildung in Form einer inversen SKS. Diese wäre aber erst mit einem Ausbruch über den Widerstandsbereich um 64,66-65,67 USD vollendet. Erst mit einem solchen Ausbruch ergäbe sich die Chance auf eine Rally gen 86-87 USD.

Fazit: Die Micron-Aktie könnte sich in einer finalen Abwärtswelle befinden und das mittelfristige Ziel bei 43,80 USD anstreben.

