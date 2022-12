Silber: Trend hat gehalten

Der erfolgreiche Kursanstieg des Silber-Futures über das Niveau von 22,45 US-Dollar und damit eine nicht unerhebliche Hürde brachte rasch Kursgewinne an 24,12 US-Dollar hervor. Dabei gelang es den vorherigen Aufwärtstrend zu überwinden, was mit einer Rallyebeschleunigung einherging. Am endgültigen Ziel ist das Edelmetall aber noch nicht angekommen, sodass weiterhin auf Long-Positionen gesetzt werden kann, insbesondere da der Preis derzeit günstig scheint.

Boden erfolgreich abgeschlossen

Der erfolgreiche Abschluss des vorausgegangenen Bodens hat dem Papier insgesamt Aufwärtspotenzial an 25,40 US-Dollar verschafft, eine überschießende Welle könnte darüber sogar an 26,21 US-Dollar heranreichen. Grundvoraussetzung hierfür ist jedoch kein nachhaltiger Kursrutsch mehr unter 22,60 US-Dollar. Dies würde nämlich weitere Abschläge in Richtung der einstigen Hürde von 21,42 US-Dollar und den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 schüren. Aber selbst dann bliebe das Edelmetall Silber technisch noch überwiegend in bullischer Hand.