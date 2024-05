Tagesausblick für 17.05.: Leichte Gewinnmitnahmen im DAX. Silber peilt Mehrjahreshoch an.

Der Ausbruch über 18.900 Punkte ist heute erneut nicht gelungen. Vielmehr gab der DAX® die gestrigen Gewinne heute fast vollständig wieder ab. Besorgt zeigten sich die Investoren jedoch nicht. Der Volatilitätsindex des DAX®, der VDAX® new lag heute erneut auf einem sehr niedrigen Niveau. Vor dem Pfingstwochenende werden kaum noch Unternehmens- und Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Größere Bewegungen dürften somit eher technisch getrieben sein.

Nach dem drastischen Renditrückgang von gestern zeigte sich heute eine leichte Gegenbewegung. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss jedoch mit 2,45 Prozent deutlich unter dem Niveau von Dienstagabend. Ein vergleichbares Bild zeigte sich an den US-Anleihemärkten. Dort stabilisierte sich die Rendite 10-jähriger Staatspapiere in den ersten Handelssstunden bei 4,36 Prozent – dem tiefsten Stand seit rund fünf Wochen. Der Goldpreis hat es derweil schwer die Marke von 2.400 USD zu überwinden. Die Notierung für eine Feinunze Silber klopft erneut bei 30-USD an. Gelingt der Ausbruch über dieses Level und damit auf den höchsten Stand seit Frühjahr 2013? Am Ölmarkt herrschte derweil Lethargie. Nach leichten Verlusten an den vergangenen Tagen meldeten sich heute die Bullen. Große Sprünge der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil allerdings nicht.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Telekom fuhr im ersten Quartal 2024 einen höheren Gewinn ein als von Marktexperten erwartet wurde. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Die Aktie legte in den zurückliegenden Tagen bereits zu und deutet den Ausbruch aus dem seit Ende Januar gebildeten Abwärtstrend an. Der Windanlagenbauer Nordex bügelte im frühen Handel die gestrigen Verluste wieder aus und bestätigte damit den Ausbruch über das Hoch von 2023. Siemens meldete zwar für die ersten drei Monate des Jahres einen Gewinn- und Umsatzrückgang. Die Münchener halten zwar an ihren Zielen für das Geschäftsjahr 2023/24 fest. Die Aktie schloss dennoch mit deutlichen Verlusten. Auf den Einkaufslisten vieler Anleger standen vor allem Versicherer wie Allianz, Hannover Rück., Münchener Rück. und Talanx. Der Dividendenabschlag bei BMW, Daimler Truck einer Reihe weiterer Konzern sorgt heute der Dividendenabschlag für Kursverluste.

Morgen meldet unter anderem Richemont Geschäftszahlen. Fresenius, Hensoldt und Zalando laden jeweils zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine: