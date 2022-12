EQS-Adhoc: Aurubis AG: Aufsichtsrat beschließt umfangreiches Wachstums-Paket und passt Dividendenpolitik an

EQS-Ad-hoc: Aurubis AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Dividende

Aurubis AG: Aufsichtsrat beschließt umfangreiches Wachstums-Paket und passt Dividendenpolitik an



20.12.2022 / 18:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Aurubis AG: Aufsichtsrat beschließt umfangreiches Wachstums-Paket und passt Dividendenpolitik an Hamburg, 20. Dezember 2022 – Der Aufsichtsrat der Aurubis AG hat ein umfangreiches Wachstums-Paket für den Aurubis-Konzern mit Investitionen in Höhe von 530 Mio. € beschlossen. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Projekte rechnet der Konzern in Summe mit einem EBITDA von rund 130 Mio. € zusätzlich. Aufgrund dieses beschleunigten Wachstumskurses wurde der Beschluss gefasst, die bisherige Dividendenpolitik, mindestens 25% des operativen Netto-Konzernergebnisses auszuschütten, aufzuheben. Die Ausschüttungsquote soll künftig jährlich neu festgelegt werden, wobei dem Finanzierungbedarf der Aurubis AG Rechnung getragen werden soll. Das heute beschlossene Investitionspaket umfasst mit rund 250 Mio. € die vorgezogene Verdopplung der Kapazitäten unseres Wachstumsprojektes Aurubis Richmond in Georgia, USA sowie Investitionsanpassungen für Infrastrukturanforderungen und Inflation in Höhe von 90 Mio. € für das laufende Projekt. Für beide Module rechnet Aurubis mit Investitionen von rund 640 Mio. € und mit einem Ergebnisbeitrag von ca. 170 Mio. EBITDA ab dem Geschäftsjahr 2026/27. Der Aufsichtsrat hat als Teil des Investitionspakets das Projekt Complex Recycling Hamburg zur Verarbeitung von internen und externen komplexen Hüttenzwischenprodukten in Höhe von rund 190 Mio. € beschlossen. Durch die zu erwartenden zusätzlichen Schmelz- und Raffinierlohneinnahmen rechnet Aurubis mit einem Ergebnisbeitrag von rund 40 Mio. € EBITDA ab dem Geschäftsjahr 2025/26. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung den Jahresabschluss der Aurubis AG festgestellt und den Konzernabschluss gebilligt. Darauf basierend beträgt der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2021/22 1,80 € (Vj.: 1,60 €) pro Aktie. Das operative Ergebnis vor Steuern (op. EBT) für das Geschäftsjahr 2021/22 beträgt 532 Mio. € (Vorjahr angepasst 381 Mio. €). Der Prognosekorridor des operativen EBT für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 wurde zwischen 400 und 500 Mio. € (Vj.: 500 bis 600 Mio. €) festgelegt.

Kontakt:

Dr. Björn Carsten Frenzel

Leiter Konzernrechtsabteilung

E-Mail: c.frenzel@aurubis.com

Tel: +49 40 78 83 30 44

