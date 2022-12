IRW-News: Moderna Inc.: Chantal Friebertshäuser zu Senior Vice President, Commercial von Moderna ernannt

IRW-PRESS: Moderna Inc.: Chantal Friebertshäuser zu Senior Vice President, Commercial von Moderna ernannt

Neu geschaffene Position wird für kommerzielle Bestrebungen in Europa, Nahen Osten und Kanada verantwortlich sein

Cambridge (Massachusetts) / Accesswire / 20. Dezember 2022 / Moderna Inc. (NASDAQ: MRNA), ein Biotechnologieunternehmen, das bei Boten-RNA- (mRNA)-Therapeutika und -Impfstoffen Pionierarbeit leistet, gab heute die Ernennung von Chantal Friebertshäuser zum Senior Vice President, Commercial, Europe, Middle East and Canada per 1. Januar 2023 bekannt. Frau Friebertshäuser wird für die kommerziellen Bestrebungen in Europa, dem Nahen Osten und Kanada verantwortlich sein und an Arpa Garay, Chief Commercial Officer von Moderna, berichten.

Chantal kann eine langjährige Erfahrung bei der Leitung globaler Teams und der regionalen Skalierung von Handelsorganisationen vorweisen, sagte Arpa Garay, Chief Commercial Officer von Moderna. Ihr Know-how, ihr Tatendrang und ihr Engagement für die Patienten werden bei der Erschließung neuer Märkte und der Weiterentwicklung unserer plattformbasierten Herangehensweise an die Medizin von grundlegender Bedeutung sein. Da ich bereits früher mit ihr zusammengearbeitet habe, weiß ich aus erster Hand, dass sie eine hervorragende Ergänzung für das Unternehmen sein wird.

Frau Friebertshäuser kommt von Merck Sharp & Dohme (MSD) zu Moderna, wo sie 15 Jahre lang in unterschiedlichen Führungspositionen im Bereich des Handels auf globalen Märkten tätig war, zuletzt als Senior Vice President Human Health und Managing Director von MSD Deutschland. In dieser Funktion war Frau Friebertshäuser für die Human Health Organization des Unternehmens verantwortlich und leitete außerdem den MSD Country Council, in dem Führungskräfte aus den Bereichen Humangesundheit, Tiergesundheit, Forschung und Produktion des Unternehmens vertreten waren. Zuvor war sie unter anderem German Business Unit Leader, Global Market Access Leader, Managing Director of Austria sowie Global Commercial Lead für die HPV-Impfstofflizenz des Unternehmens. Vor ihrer Tätigkeit bei MSD war Frau Friebertshäuser zehn Jahre lang in unterschiedlichen Positionen bei Eli Lilly tätig.

Im Laufe meiner Karriere hatte ich stets eine große Leidenschaft für die Entwicklung von Geschäftslösungen, die Leben verbessern, sowie für den Aufbau unterschiedlicher Teams, die durch eine gemeinsame, wirkungsvolle Mission vereint sind, sagte Frau Friebertshäuser. Ich freue mich darauf, Moderna und der Mission, die Medizin - und die Welt - durch das Versprechen von mRNA zu verändern, beizutreten und die Präsenz des Unternehmens in Europa, dem Nahen Osten und Kanada zu erweitern.

Frau Friebertshäuser besitzt ein Master of Arts-Diplom in International Business von der School of Business ESC in Rennes in Frankreich. Sie wird in der Schweiz ansässig sein.

Über Moderna

In den mehr als zehn Jahren seit ihrer Gründung hat sich die Firma Moderna von einem Forschungsunternehmen für die Entwicklung von Programmen im Bereich der Boten-RNA (mRNA) zu einem Unternehmen gewandelt, das mit einem vielfältigen klinischen Portfolio von Impfstoffen und Therapeutika in sieben Modalitäten, einem breiten Portfolio an geistigem Eigentum in Bereichen wie mRNA- und Lipid-Nanopartikel-Formulierungen sowie einer integrierten Produktionsanlage, die sowohl eine rasche Produktion im Großmaßstab für den klinischen als auch für den kommerziellen Bereich ermöglicht, aufwarten kann. Moderna unterhält Allianzen mit zahlreichen Regierungs- und Wirtschaftspartnern im In- und Ausland. In jüngerer Zeit konnte Moderna mit seinen gebündelten Kompetenzen die Zulassung eines der frühesten und wirksamsten Impfstoffe gegen die COVID-19-Pandemie erwirken.

Modernas mRNA-Plattform basiert auf den kontinuierlichen Fortschritten in der Grundlagenforschung und der angewandten Wissenschaft auf dem Gebiet der mRNA sowie in der Verabreichungstechnologie und Herstellung und hat auch die Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen für Infektionskrankheiten, Immunonkologie, seltene Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen ermöglicht. Moderna wurde von der Fachzeitschrift Science in den letzten sieben Jahren immer wieder als einer der Top-Arbeitgeber im Bereich Biopharma genannt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.modernatx.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung, u.a. in Bezug auf: die Einstellung von Chantal Friebertshäuser als Senior Vice President, Commercial, Europe, Middle East and Canada für Moderna. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind weder Versprechen noch Garantien, und Sie sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da sie bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren beinhalten, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Moderna liegen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren zählen auch jene anderen Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift Risikofaktoren im neuesten Jahresbericht von Moderna auf Formular 10-K für das am 31. März 2022 endende Quartal beschrieben sind, welche jeweils bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurden, sowie in den nachfolgenden Einreichungen von Moderna bei der SEC, die auf der SEC-Webseite unter www.sec.gov eingesehen werden können. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt Moderna jegliche Absicht oder Verantwortung ab, die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen im Falle neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen von Moderna und gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

