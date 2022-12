Implenia AG / Schlagwort(e): Rating/ESG

Neue ESG-Ratings würdigen Nachhaltigkeit bei Implenia



20.12.2022 / 07:00 CET/CEST



AAA im MSCI ESG Rating bestätigt Position als Branchenleader in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance | Real Estate Products mit Circular Globe Label ausgezeichnet Glattpark (Opfikon), 20. Dezember 2022 – MSCI ESG Research hat Implenia erneut mit dem ESG Rating AAA ausgezeichnet. Damit bestätigt Implenia seine Position als Branchenleader in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance. 2021 hatte Implenia als erstes Unternehmen im MSCI Index Construction & Engineering das höchstmögliche Rating erhalten. MSCI ESG Research bietet ausführliche Recherchen, Bewertungen und Analysen zu den ESG-bezogenen Unternehmensaktivitäten von Tausenden Gesellschaften weltweit an.



«Dass wir erneut das MSCI ESG Rating AAA erhalten haben, ist eine weitere Bestätigung unserer vielfältigen Nachhaltigkeitsbestrebungen», sagt André Wyss, CEO. «Wir haben uns zum Ziel gesetzt, als führendes Bau- und Immobiliendienstleistungsunternehmen die Gestaltung unserer Industrie in Bezug auf Nachhaltigkeit mitzuprägen. Mit unseren zwölf ambitionierten Nachhaltigkeitszielen bis 2025 haben wir uns selbst klare Leitlinien für die Umsetzung gegeben. »



Neben dieser Auszeichnung für die Gruppe, hat der Geschäftsbereich Real Estate Products erstmalig in der Immobilienbranche das Circular Globe Label erhalten. Die Bewertungsorganisation SQS stufte die Entwicklung von standardisierten Immobilienprodukten nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft als «Advanced» ein. Gegenüber dem Pilot-Assessment im vergangenen Jahr konnte sich der junge Geschäftsbereich damit deutlich verbessern. Das Label ist bis 2025 gültig und deckt das gesamte Leistungsportfolio von Real Estate Products ab.



Unsere zwölf Nachhaltigkeitsziele sind im Implenia Nachhaltigkeitsbericht zu finden.

Hier mehr über MSCI ESG Ratings erfahren: ESG Investing: ESG Ratings - MSCI

Hier mehr über Circular Globe erfahren: https://www.circular-globe.com/de

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

Agenda:

1. März 2023: Medien- und Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2022

28. März 2023: Ordentliche Generalversammlung

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau- und damit verbundene Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 7‘700 Personen und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von CHF 3,8 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

