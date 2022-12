2 Top-Aktien, die ich mir ansehen würde, solange sie günstig sind

Nachdem die Aktienkurse in diesem Jahr auf breiter Front deutlich gefallen sind, ergeben sich nun einige schöne Chance für langfristig orientierte Anleger. So auch bei den folgenden beiden Aktien, die sich operativ weiterhin stark entwickeln.

Dynamische Marke mit neuem CEO: Puma

Die Aktie des drittgrößten Sportartikelhersteller der Welt Puma (WKN: 696960) notiert im Vergleich zum Jahresbeginn satte 53 % im Minus (Stand aller Angaben: 20.12.2022). Dabei läuft das Geschäft trotz des gesamtwirtschaftlich herausfordernden Umfelds weiterhin sehr gut. Im letzten Quartal wurden sogar neue Rekorde bei Umsatz und EBIT erzielt. Damit entwickelt sich das Unternehmen aus Herzogenaurach nach wie vor besser als die beiden großen Konkurrenten Nike und Adidas.

In einem Punkt musste sich Puma jedoch Adidas geschlagen geben. Der erfolgreiche CEO Bjørn Gulden wird zum Jahresende von Puma zum deutlich größeren Konzern Adidas wechseln. Ich bin ein großer Fan von Gulden, der Puma in den letzten Jahren als „schnellste Sportmarke der Welt“ extrem gut positioniert hat. Sei Nachfolger Arne Freundt war unter anderem als Leiter der Strategischen Planung und zuletzt als Chief Commercial Officer an dieser Ausrichtung beteiligt. Daher mache ich mir wenig Sorgen, dass er vom Erfolgskurs der letzten Jahre abweichen wird.

Auf lange Sicht sehe ich Puma mit seiner starken Marke gut positioniert, um von der stetig steigenden Nachfrage nach Sportkleidung zu profitieren (McKinsey geht von einem jährlichen Marktwachstum von 8 bis 10 % aus). Dass Puma bei der Fußball-WM in Katar das sympathische Überraschungsteam aus Marokko ausstattete, passt für mich gut ins Bild der dynamischen Marke. Bezogen auf das erwartete Ergebnis in 2022 beträgt das KGV 21. Dies scheint mir nicht zu teuer.

Günstiger Marktführer aus Japan: Shimano

Auch die Aktie des japanischen Unternehmens Shimano (WKN: 865682) fiel mit einem Minus von 36 % in diesem Jahr deutlich. Der Konzern ist vor allem für seine Fahrradkomponenten wie Schaltungen, Bremsen und Radnaben bekannt und produziert darüber hinaus auch Angelzubehör.

Das familiengeführte Unternehmen konnte in beiden Segmente Umsätze und Gewinne langfristig steigern. Nachdem Shimano von einer boomenden Nachfrage nach seinen Produkten während der Coronapandemie profitierte, stiegen Umsatz (+18 %) und Gewinn pro Aktie (+34 %) in den ersten neun Monaten dieses Jahres weiter.

Mit Blick auf die nächsten Quartale kann ich mir allerdings einen Rückgang von Umsatz und Gewinn bei Shimano durchaus vorstellen. Denn die Sonderkonjunktur durch die Coronapandemie lässt nach, gleichzeitig ist die Stimmung bei Konsumenten angesichts historisch hoher Inflation mies. Der Kauf des Wunsch-E-Bikes oder der neuen Angel werden da vielleicht aufgeschoben.

Langfristig sehe ich Shimano als Marktführer mit einem weltweiten Marktanteil von rund 50 % bei Fahrradkomponenten jedoch hervorragend positioniert, um vom Wachstum des Fahrradmarkts zu profitieren. Auch Angeln scheint als Freizeitaktivität Rückenwind zu haben. Gemessen an diesen positiven Aussichten finde ich das erwartete KGV für 2022 von 14 niedrig.

Der Artikel 2 Top-Aktien, die ich mir ansehen würde, solange sie günstig sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von Adidas, Puma und Shimano. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Nike.

Motley Fool Deutschland 2022