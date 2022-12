Achiko AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Achiko AG Produktions- und Vertriebsupdate



21.12.2022 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Achiko AG Produktions- und Vertriebsupdate AptameX™ Gen 2 Covid-19-Schnellkalibrierung übertrifft bei Validierungstests in Indonesien die Schnelltests von Abbott Pan Bio und Clugene.

Eine Stichprobe von 20 PCR positiven und 9 negativen Proben ergab eine 100%ige Übereinstimmung zwischen dem AptameX™ Gen 2-Produkt und PCR Tests, während Clungene und Abbotts Pan Bio nur zwischen 6% und 50% empfindlich waren.

Das Unternehmen arbeitet weiter an der Vermarktung und ist dabei Produktionsprobleme zu lösen. Zürich, 21 Dezember 2022: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR – Achiko AG (SIX: ACHI; OTCQB: ACHKF; ISIN CH0522213468) (“Achiko”, das “Unternehmen”) freut sich, aktuelle Informationen über die Leistung der zweiten Generation von AptameX™, die Produktion und den Verkauf zur Verfügung stellen zu können. Testleistung

Kurz vor dem Start seines Verkaufsprogramms durchläuft Achiko’s AptameX™ eine weitere externe Validierung. Das Unternehmen ist stolz darauf, berichten zu können, dass die ersten Ergebnisse auf eine herausragende Leistung im Vergleich zu anderen Testverfahren hindeuten (siehe Tabelle unten). PCR Abbott

Rapid Antigen Test / Speichel Aptamex

Rapid Antigen Test / Speichel Sensitivität 100% 50% 38% 6% 100% Spezifität 100% 100% 100% 100% 100% n=29, mean CT 25.88 «Das Preis-/Leistungsverhältnis, die Benutzerfreundlichkeit und die generelle Erschwinglichkeit Von AptameX sind im Vergleich zu anderen Tests sehr gut», sagte Steven Goh, CEO der Achiko AG. «Da Covid-19 dabei ist, weltweit einen Status als endemische Krankheit zu erlangen, geht es jetzt darum, den richtigen Test für Schlüsselindustrien wie das Gesundheitswesen, die verarbeitende Industrie, den Tourismus- und Freizeitsektor, wichtige Behörden und andere Wirtschaftsbereiche zu liefern.» «Die sehr guten Ergebnisse ebnen ausserdem den Weg für die Entwicklung weiterer Tests. Die Diagnostikbranche hat mit PCR- und Schnelltests schnell reagiert, und unser Erfolg mit AptameX eröffnet ein neues Feld für eine leichter zugängliche und präzisere Diagnostik.» Im Gegensatz zu molekularen und biochemischen-Ansätzen hat die Verwendung von DNA-Aptameren selbst bei niedrigen Viruslasten Testergebnisse erbracht, die die meisten Schnelltests auf Lateralflow-Basis übertreffen. Dies ist besonders wichtig, da ein frühzeitiges Erkennen Kommunen und Unternehmen die Möglichkeit bietet, die Ausbreitung des Virus besser zu kontrollieren und zu minimieren, die betroffene Bevölkerung wirksamer zu behandeln und die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Lebensgrundlage der Menschen zu begrenzen. Produktion und Verkauf

Anfang 2022 unterzeichnete Achiko eine Vertriebs- und Marketingvereinbarung mit Nahdlatul Ulama (DKI) mit dem Ziel, über 5 Millionen Tests pro Monat zu liefern. Das Unternehmen hat die Kapazitäten zur Kunststoffherstellung und für die Lieferung sichergestellt, um diese Nachfrage zu befriedigen, wurde jedoch durch betrieblich bedingte Verzögerungen und Produktionsprobleme bei der Umstellung vom ursprünglichen Gen-1-Produkt auf ein noch präziseres Gen-2-Produkt für die Serienproduktion ausgebremst. «Die Unterstützung unserer Schweizer Investoren im September sowie die Jahreshauptversammlung haben dem Unternehmen den Weg geebnet, seinen Vorstand mit einer ausgewogenen Kombination aus lokaler und internationaler Erfahrung zu aktualisieren und zu stärken und seine Bilanz zu reorganisieren,» sagte Steven Goh. «Nicht der Verkauf und die Sicherung der Rohstoffe sind das Problem, sondern die Organisation der Produktion. Es ist das erste Mal, dass jemand eine nicht-invasive, hochempfindliche und spezifische Lösung auf Aptamer-Basis hergestellt hat, die die Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit in einer Reihe von Märkten und für eine Reihe von Anwendungen potenziell verändern kann. Verständlicherweise ist das nicht ohne Herausforderungen. Obwohl wir erhebliche Fortschritte gemacht haben, hat es länger gedauert als erwartet, die Probleme für die kommerzielle Einführung und Skalierung zu verstehen und zu lösen und wir produzieren dementsprechend immer noch nicht ganz die geplanten Mengen. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass wir die Probleme jetzt verstanden haben und arbeiten konzentriert und mit grosser Geschwindigkeit daran, die Situation zu lösen.»

ÜBER ACHIKO AG

Achiko AG (SIX: ACHI.SW; OTCQB: ACHKF; www.achiko.com) entwickelt bahnbrechende diagnostische Lösungen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ein schneller, zuverlässiger Covid-19-Test mit einer Begleit-App, die einen benutzerfreundlichen digitalen Gesundheitspass bietet. Der Test und die dazugehörige App wurden Mitte 2021 in Indonesien eingeführt, im Mai 2022 erhielt AptameX die CE-Kennzeichnung der Europäischen Union. Achiko kreiert und entwickelt Diagnostika auf Aptamer-Basis durch seine Biotechnologie-Abteilung AptameXTM und begleitende Gesundheits-Apps durch seine Abteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman SehatTM. Die AptameX-DNA-Aptamer-Tests lassen sich chemisch schnell herstellen, sind kostengünstig und haben ein großes Potenzial für die Diagnostik verschiedener Krankheiten. Durch den Einsatz von AptameX und Teman Sehat will Achiko schnelle, genaue und erschwingliche diagnostische Tests für eine Reihe von pathogenen Krankheiten und therapeutischen Indikationen im sich schnell entwickelnden Bereich der Gesundheitsdiagnostik anbieten. Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt über Büros in Hong Kong, Jakarta, Seoul und Singapur.

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Achiko AG to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise

