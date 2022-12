Aktien New York Schluss: Gewinne dank Quartalsberichten und Verbrauchervertrauen

NEW YORK (dpa-AFX) - Erfreuliche Quartalsberichte von Nike und Fedex sowie ein gestiegenes Verbrauchervertrauen haben am Mittwoch die US-Aktienmärkte beflügelt. Die Anleger zeigten sich wieder zuversichtlicher, nachdem die gute Börsenlaune der Monate Oktober und November in den vergangenen Wochen einen kräftigen Dämpfer erhalten hatte. Neben der Inflation und der Verlangsamung des Wachstums in den Vereinigten Staaten hatten vor allem Aussagen der Notenbanken in den USA und Europa über weitere geldpolitische Straffungen verschreckt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial , der nach vier schwächeren Handelstagen bereits am Dienstag leicht zur Erholung angesetzt hatte, legte um weitere 1,60 Prozent auf 33 376,48 Punkte zu. Der S&P 500 stieg um 1,49 Prozent auf 3878,44 Punkte. Damit setzte sich der den breiten Markt abbildende, viel beachtete Index noch etwas weiter nach oben von der 3800-Punkte-Marke ab, die ihm die vergangenen Tage Unterstützung geboten hatte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,48 Prozent auf 11 235,88 Punkte hoch. Ihm war tags zuvor der Sprung ins Plus zum Handelsende nicht gelungen.

All jene, die ein schnelles Abdriften der Wirtschaft in eine Rezession erwarten, dürften sich nach den Daten des Conference Board zum Verbrauchervertrauen nun wohl verwirrt am Kopf kratzen, wie Craig Erlam, Marktexperte beim Broker Oanda, sagte. Denn: Die Stimmung der Konsumenten in den USA hellte sich im Dezember deutlich auf und ist wieder zurück auf dem höchsten Niveau seit April. "Die Wirtschaft steuert zwar immer noch auf eine Rezession zu, aber die Verbraucher zeigen weiterhin Anzeichen von Widerstandsfähigkeit. Das wiederum könnte eine kräftige Talfahrt der Aktien hinauszögern."/ck/he