Cosmo und Hyphens geben die Unterzeichnung von Lizenz- und Liefervereinbarungen für Winlevi® in Südostasien bekannt

Dublin, Irland & Singapur – 21. Dezember 2022: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA: C43) («Cosmo») und und Hyphens Pharma International Limited (SGX: 1J5) («Hyphens») gaben heute die Unterzeichnung von Lizenz- und Liefervereinbarungen für Winlevi® (Clascoterone) Crème 1% in Südostasien bekannt. Gemäss den Bedingungen der Vereinbarungen erhält Hyphens Pharma Pte. Ltd., eine Tochtergesellschaft von Hyphens, von Cassiopea, einer Tochtergesellschaft von Cosmo, das Exklusivrecht zur Entwicklung und Vermarktung von Winlevi® in Singapur, Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Vietnam, Thailand, Brunei, Kambodscha, Laos und Myanmar. Cosmo wird der Exklusivlieferant des Produkts sein. Cassiopea erhält eine Vorauszahlung in Höhe von USD 1 Mio., potenzielle Meilensteine bei der Zulassung und im Vertrieb in Höhe von insgesamt bis zu USD 4 Mio. sowie übliche zweistellige Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz. Winlevi® wurde von der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA) als neuartiges Medikament mit einem einzigartigen Wirkmechanismus für die topische Behandlung von Akne bei Patienten ab 12 Jahren zugelassen. Es ist der erste topische Androgenrezeptor-Hemmer seiner Klasse, der die androgene Hormonkomponente der Akne bekämpft, und ist der erste neue Wirkmechanismus bei Akne, der seit 40 Jahren von der FDA zugelassen wurde. Winlevi® wurde im November 2021 von Sun Pharma in den USA auf den Markt gebracht und ist laut IQVIA-Daten bereits das am häufigsten verschriebene topische Markenmedikament gegen Akne in den USA. Mehr als 12’000 US-Ärzte haben Winlevi® bisher verschrieben. Den Verschreibungen nach zu urteilen, ist Winlevi® eine der erfolgreichsten US-Markteinführungen im Bereich der topischen Akne in den letzten 15 Jahren. Hyphens ist Singapurs führender Spezialpharma- und Consumer-Healthcare-Konzern mit einer vielfältigen Präsenz in Südostasien. Die Dermatologie ist ein strategischer Therapiebereich für Hyphens. Heute verfügt Hyphens über ein eigenes Sortiment an dermatologischen Produkten für Akne, atopische Dermatitis, Hyperpigmentierung und Haarausfall. Diese Produkte sind über Ärzte, darunter Dermatologen, Kinderärzte und Allgemeinmediziner, sowie über grosse Einzelhandels-Apotheken erhältlich. In einer Studie, an der 3'888 Probanden aus der chinesisch-stämmigen Bevölkerung Singapurs teilgenommen haben, wurde die Prävalenz von Akne vulgaris auf 53,8% geschätzt. Akne kann tiefgreifende soziale und psychologische Auswirkungen auf Jugendliche und junge Erwachsene haben, wenn diese ihr Selbstwertgefühl beeinträchtigen. Als erstes neuartiges Akne-Medikament seit Jahrzehnten hat Winlevi® ein enormes Potenzial, den Bereich der Aknebehandlung zu revolutionieren. Diana Harbort, President der Dermatologie-Sparte von Cosmo, sagte: «Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Hyphens. Ihre starke Expertise in Südostasien gibt uns grosses Vertrauen in ihre Fähigkeit, die Zulassung zu erhalten und Winlevi® in der Region zu vermarkten. Der Erfolg von Winlevi® in den USA hat uns die Möglichkeit gegeben, die besten Partner in jeder Region auszuwählen und das Produkt schliesslich mehr Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt zugänglich zu machen». Lim See Wah, Executive Chairman und CEO von Hyphens Pharma, sagte: «Hyphens ist sehr erfreut über die Partnerschaft mit Cosmo. Wir freuen uns, dass wir das Exklusivrecht für die Vermarktung von Winlevi® in 10 Ländern Südostasiens erhalten haben. In einer Region mit mehr als 600 Millionen Menschen, von denen Millionen von Akne betroffen sind, wird Winlevi® Ärzten und Patienten gleichermassen neue Hoffnung geben.» _____________________ 1 Heng AHS et al. Epidemiological Risk Factors Associated with Acne Vulgaris Presentation, Severity, and Scarring in a Singapore Chinese Population: A Cross-Sectional Study. Dermatology. 2022;238(2):226-235.

Moosa AS et al. Primary care approach to managing acne. Singapore Med J. 2021 Nov;62(11):568-573. Finanzkalendar Vorläufige Ergebnisse 2022 16. Februar 2023 2023 Credit Suisse London Healthcare Konferenz 1. März 2023 Geschäftsabschluss 2022 23. März 2023 Generalversammlung 2023 26. Mai 2023 Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter Magen-Darm-Erkrankungen und zur Verbesserung der Qualitätsmassnahmen in der Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen und zur Behandlung ausgewählter dermatologischer Erkrankungen konzentriert. Cosmo entwickelt und produziert Produkte, die weltweit durch ausgewählte Partner vertrieben werden, darunter Lialda®, Uceris®/Cortiment® und Winlevi®. Cosmo hat auch medizinische Geräte für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius™, das künstliche Intelligenz zur Erkennung möglicher Anzeichen von Darmkrebs einsetzt. Cosmo hat Aemcolo® an Red Hill Biopharma Ltd. für die USA und Relafalk® an Dr. Falk Gmbh für die EU und andere Länder lizenziert. Das Unternehmen verfügt ausserdem über eine umfangreiche Entwicklungspipeline. Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com Über Hyphens Pharma International Limited

Hyphens Pharma International Limited und ihre Tochtergesellschaften (die «Gruppe») sind Singapurs führende Spezialpharma- und Consumer-Healthcare-Gruppe, die sich auf ihre vielfältige Präsenz in den ASEAN-Ländern stützt. Die Gruppe ist direkt in Singapur, Vietnam, Malaysia, Indonesien und auf den Philippinen vertreten und wird durch ein Marketing- und Vertriebsnetz ergänzt, das 10 weitere Märkte abdeckt - Bangladesch, Brunei, Kambodscha, China, Hongkong S.A.R., Macau S.A.R., Myanmar, Oman, Südkorea und Sri Lanka. Singapur ist der regionale Hauptsitz der Gruppe, in dem die Bereiche strategische Planung, Finanzen, regulatorische Angelegenheiten, Forschung und Entwicklung, Recht, Geschäftsentwicklung und Logistik angesiedelt sind. Das Kerngeschäft der Gruppe umfasst die folgenden Segmente: Specialty Pharma Principals, Proprietary Brands und Medical Hypermart & Digital. Neben der Vermarktung und dem Verkauf einer Reihe von Spezialarzneimitteln in ausgewählten ASEAN-Ländern über exklusive Vertriebs- oder Lizenz- und Liefervereinbarungen mit Markenartiklern hauptsächlich aus Europa und den Vereinigten Staaten entwickelt, vermarktet und verkauft die Gruppe auch ihr eigenes Sortiment an dermatologischen Produkten und Gesundheits-Ergänzungsprodukten. Darüber hinaus betreibt die Gruppe einen medizinischen Hypermarkt für medizinisches Fachpersonal, Gesundheitseinrichtungen und Einzelhandelsapotheken, um pharmazeutische Produkte und medizinischen Bedarf zu liefern, sowie eine Online-Apotheke, in der Ärzte Medikamente verschreiben und zu ihren Patienten nach Hause liefern lassen können. www.hyphensgroup.com Juristischer Hinweis (in englischer Sprache)

