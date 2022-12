Trading-Chance Siltronic: Topp vollendet, die Bären geben Gas

Werbung

Der Wafer-Hersteller Siltronic glänzte im laufenden Jahr bislang mit sehr erfreulichen Ergebnissen. Die Analysten erwarten, dass der Gewinn pro Aktie 2022 wieder an den des bislang stärksten Jahres 2018 anknüpfen wird. Aber die Anleger haben auch kein Problem mit dem Hier und Jetzt, sondern mit der Zukunft. Eine Trading-Chance Short.

Würde man sich die Historie der Siltronic-Aktie ansehen, fiele auf, dass der Kurs 2018, als dieser Zulieferer der Halbleiterindustrie seinen bislang höchsten Gewinn erzielte, zwar in der ersten Jahreshälfte ein Rekordhoch markierte, dann aber zum Ende des Jahres massiv abgerutscht war. Der Grund war damals der gleiche wie heute:

Das Nachfrage-Hoch dürfte überschritten sein

Die Marktteilnehmer schauten nach vorne und erkannten: Ab jetzt wird der Weg steiniger. Und so kam es damals auch. Die Gewinnmargen kamen unter Druck, zugleich kam der Umsatz etwas zurück. Druck von beiden Seiten also, der dazu führte, dass der Unternehmensgewinn kräftig sank. Und das erwartet man auch jetzt.

Siltronic liefert Wafer für die Chipproduktion. Die hatte zwar bis jetzt, zuerst wegen der extrem hohen Nachfrage und dann aufgrund eines deutlichen Aufbaus der Lagerbestände bei den Kunden, eine Boomphase. Aber jetzt geht man von der durchaus logischen Annahme aus, dass die Kunden erst einmal die Lagerbestände nutzen, zugleich die Chipnachfrage durch einen langsam eben doch nachgebenden Konsum fällt. Und weniger Bedarf an Chips bedeutet weniger Bedarf an Wafern.

Dementsprechend rechnet man mit der Rückkehr dieser Kombination aus sinkendem Umsatz und sinkenden Margen. Die Analysten sehen Siltronic im Schnitt nur noch als Halteposition, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 79 Euro. Ein Level, von dem aus die Aktie gerade scharf nach unten gedreht hat.

Das Ringen um die 200-Tage-Linie gewannen die Bären

Zunächst gelang es zwar, die wichtige 200-Tage-Linie zurückzuerobern. Aber die daraufhin aufkommenden Anschlusskäufe waren nicht stark genug, um die nächste Hürde, das Hoch des Monats August, auch noch zu bezwingen. Siltronic rutschte zunächst wieder in den Einflussbereich der 200-Tage-Linie und hielt sich einigermaßen. Aber als der Versuch, sich vergangene Woche nach oben abzusetzen, abverkauft wurde, war für viele Bullen offenbar Schluss … zumal die Notenbanken da auch noch ein deutlich schwächeres Wachstum für die USA und Europa vorhersagten, als man es für kräftige Gewinne bei Siltronic bräuchte.

Quelle: marketmaker pp4

Die 200-Tage-Linie wurde zum Schluss der Vorwoche wieder unterboten. Und zu Beginn dieser Handelswoche wurde der Abgabedruck dann auch noch stärker, wodurch ein kleines Topp vollendet wurde, das der Aktie den Weg nach unten freigibt. Dass Siltronic zügig und ohne Umwege an die nächste potenzielle Supportlinie bei 63,85 Euro weiter fällt, wäre zwar nicht zwingend … aber möglich.

Die Umsetzung eines noch jungen Short-Signals

Wir stellen für diesen Short-Trade auf Siltronic ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Société Générale vor. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 103,769 Euro, woraus sich ein Hebel von 2,15 errechnet. Den Stop Loss platzieren wir bei 83,50 Euro in der Aktie, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,02 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Siltronic lautet SQ5H6L.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 76,65 Euro, 82,75 Euro, 93,70 Euro

Unterstützungen: 63,85 Euro, 55,90 Euro, 51,65 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Siltronic

Basiswert Siltronic WKN SQ5H6L ISIN DE000SQ5H6L4 Basispreis 103,769 Euro K.O.-Level 103,769 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Société Générale Hebel 2,15 Stop Loss Zertifikat 2,02 Euro

