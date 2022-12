Aktien New York: Auf den Erholungsschub folgen neue Verluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach deutlichen Erholungsgewinnen an den US-Börsen zur Wochenmitte ist es am Donnerstag wieder abwärts gegangen. Schwache Quartalszahlen und ein trüber Ausblick des Chipherstellers Micron Technology drückten auf die Stimmung. Die bislang an diesem Tag veröffentlichten Konjunkturdaten waren zugleich robust ausgefallen.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab zum Handelsstart um 0,99 Prozent auf 33 048,62 Punkte nach. Der S&P 500 verlor 1,22 Prozent auf 3831,22 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,91 Prozent auf 11021,52 Punkte nach unten.

Die US-Wirtschaft wuchs im Sommer einer dritten Schätzung zufolge etwas stärker als zuvor mitgeteilt. Laut dem Handelsministerium basiert das Wachstum vor allem auf den Ausfuhren und Konsumausgaben. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieben zudem unter den Erwartungen. Zugleich spricht das Niveau der Anträge für einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt./ck/he