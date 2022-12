HANNOVER RÜCK - Noch eine Hürde bis zum Allzeithoch

Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 187,200 € (XETRA)

Bei 192,80 EUR liegt das Allzeithoch der Aktie des Rückversicherers, das im Februar 2020 markiert wurde. Seit im Juli eine dreiecksförmige Trendwendeformation nach oben aufgelöst und der Widerstand bei 159,70 EUR gebrochen wurde, steigt der Wert mit hoher Geschwindigkeit an diese zentrale Hürde an. Zuletzt brach er, wie in der stock3PLUS-Analyse vom 23. November erwartet, über den Widerstand bei 181,70 EUR aus und erreichte die beiden Kurszielmarken bei 186,92 und 187,85 EUR.

Sie sind zugleich die letzten Hürden vor dem Rekordhoch. Sollte die Aktie also über 188,00 EUR ausbrechen, dürfte der einsetzende Kaufdruck auch zu einem Anstieg über das Allzeithoch bei 192,80 EUR führen und zunächst der Bereich um 200,00 EUR erreicht werden. Dort könnte ein Pullback an die aktuelle Rekordmarke folgen, ehe die Rally mittelfristig bis an das Kursziel bei 209,00 EUR führen dürfte.

Die Chance auf einen zeitnahen Ausbruch wäre erst unterhalb von 181,50 EUR vergeben. In der Folge käme es zunächst zu einer Gegenbewegung bis 178,25 EUR und dort zu einer weiteren Kaufwelle. Erst unter der Marke wäre der Fortbestand der Rally in Gefahr. In diesem Fall sollte man sich zunächst auf einen Abverkauf bis 165,70 EUR einstellen.

Hannover Rück Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)