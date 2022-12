Die Aktie der Münchener Rück passt zum DAX über 14.000 Punkte

Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) und ein DAX-Stand von über 14.000 Punkten bedingen sich zwar in gewisser Weise. Der Rückversicherer ist in dem Gesamtkonstrukt schließlich ein Teil. Allerdings haben die zwei Dinge trotzdem wenig miteinander zu tun. Zum Mittwoch dieser Woche kletterte die Aktie trotzdem erneut in diese Höhe, unser Leitindex schaffte gleichzeitig den Sprung (erneut) auf diesen Indexstand.

Für mich passt das zusammen. Denn bei beiden könnten Investoren sich die Frage stellen: Was soll ich eigentlich tun?

DAX 14.000 Punkte, Münchener Rück über 300 Euro

Die Kernintention ist für mich ziemlich simpel: Weder der DAX noch die Aktie der Münchener Rück haben eine klare Indikation. Sie sind beide weder besonders teuer noch vergleichsweise günstig. Mit einem Unterschied: Der Rückversicherer ist trotzdem weiterhin auf einem Bewertungsmaß, das relativ nahe am Rekordhoch ist. Unser Leitindex ist hingegen seitdem um ca. 16 % eingebrochen. So weit zur Ausgangslage.

Ob jetzt ein guter Zeitpunkt beim DAX zum Aktien kaufen ist, das sei einmal dahingestellt. Sehen wir uns daher konkret lieber die Aktie der Münchener Rück an, bei der sich die gleiche Frage stellt. Über einem Aktienkurs von 300 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das Jahr 2022 zwar bei voraussichtlich 12,7. Das ist nicht unbedingt zu teuer, zumal das Management einen Gewinn in Höhe von 4 Mrd. Euro nach 3,3 Mrd. Euro in 2022 für 2023 in Aussicht gestellt hat. Trotzdem: Die Aktie ist stark gestiegen. So mancher Investor neigt vielleicht zum Zögern.

Auch die Dividendenrendite ist attraktiv, aber nicht historisch hoch. Bei der Münchener Rück gibt es bei über 300 Euro nicht einmal mehr 3,7 % Dividendenrendite. Zum Sommer dieses Jahres lag der Wert noch bei über 5 %. Das zeigt, dass die günstigen Tage zwar vorbei sind. Aber die wirklich teuren Bewertungstage sind ebenfalls nicht da. Was also tun?

Einstieg mit möglichem Nachkauf

Der DAX über 14.000 Punkten ist mir relativ egal. Passend ist bloß die Analogie, dass sich der Indexstand und die Notierung der Münchener Rück so thematisch ergänzen. Wollte ich den Rückversicherer zukaufen, so hätte ich eine Strategie: Ich würde zwar investieren, eben weil die Dividende nicht verkehrt erscheint, Wachstumspotenzial hat und der Gewinn voraussichtlich auch im kommenden Jahr weiter wachsen soll. Aber ich würde nicht All-In gehen, sondern weiteres Kapital trocken halten, um gegebenenfalls zu günstigeren Kursen noch mal zukaufen zu können.

Mein Fazit bleibt nämlich das gleiche. Die Münchener Rück ist weder besonders günstig noch besonders teuer, trotzdem unternehmensorientiert und mit Blick auf das moderate Wachstumspotenzial durchaus interessant.

