EQS-Adhoc: HELLA GmbH & Co. KGaA: Einvernehmliche Amtsbeendigungen der Mitglieder der Geschäftsführung Herrn Björn Twiehaus und Frau Dr. Lea Corzilius

EQS-Ad-hoc: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

HELLA GmbH & Co. KGaA: Einvernehmliche Amtsbeendigungen der Mitglieder der Geschäftsführung Herrn Björn Twiehaus und Frau Dr. Lea Corzilius



23.12.2022 / 19:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Lippstadt, den 23. Dezember 2022. Der Gesellschafterausschuss der HELLA GmbH & Co. KGaA („HELLA“) hat sich mit dem Mitglied der Geschäftsführung Herrn Björn Twiehaus (Geschäftsführer Elektronik) auf dessen Wunsch darauf geeinigt, seinen Geschäftsführervertrag einvernehmlich zum Ablauf des 31. März 2023 zu beenden. Schon zuvor hatte sich der Gesellschafterausschuss mit Frau Dr. Lea Corzilius (Geschäftsführerin Lifecycle Solutions, Personal) auf deren Wunsch hin darauf geeinigt, ihren Geschäftsführervertrag einvernehmlich zum Ablauf des 30. April 2023 zu beenden. Herr Twiehaus und Frau Dr. Corzilius haben den Gesellschafterausschuss aus persönlichen Gründen vor dem Hintergrund der in ihren jeweiligen Geschäftsführerverträgen vereinbarten Sonderkündigungsrechte nach Kontrollwechsel um die Aufhebungsgespräche gebeten. 23.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com