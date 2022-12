EQS-News: ​​​​​​​Pareto Securities AS veröffentlicht Kaufempfehlung für die Aktie der Epigenomics AG

EQS-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Research Update/Studienergebnisse

​​​​​​​Pareto Securities AS veröffentlicht Kaufempfehlung für die Aktie der Epigenomics AG



23.12.2022 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pareto Securities AS veröffentlicht Kaufempfehlung für die Aktie der Epigenomics AG Berlin (Deutschland), 23. Dezember 2022 – Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Pareto Securities AS einen aktualisierten Research-Report veröffentlicht hat, in dem die Aktie der Epigenomics AG hochgestuft und eine Kaufempfehlung ausgesprochen wird. Paretos Analystin hebt insbesondere die starken präklinischen Testergebnisse von Epi proColon „Next-Gen“ hervor, die eine Sensitivität von 84 % bei einer Spezifizität von 90 % erreichen und damit deutlich über der Erstattungsgrenze der US-amerikanischen Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) von 74 % liegen. Dabei weist die "Multiomics"-Lösung des Unternehmens deutlich verbesserte Leistungsmerkmale gegenüber dem Vorgänger-Test Epi proColon auf, was die Früherkennung von Darmkrebs (CRC) verbessert und damit die Wirksamkeit des neuen Tests erhöht. Sollten die Leistungsdaten in der FDA-Zulassungsstudie bestätigt werden, kann voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 mit der kommerziellen Vermarktung des Tests begonnen werden. Greg Hamilton, CEO der Epigenomics AG: „Wir freuen uns sehr über die Kaufempfehlung, die unserer Meinung nach die starken Testergebnisse widerspiegelt, die Epi proColon „Next-Gen“ in der präklinischen Studie erzielt hat. Die Ergebnisse sind sehr aussagekräftig, da unter den 241 Probanden die stattliche Anzahl von insgesamt 70 Darmkrebsfällen enthalten ist, was normalerweise statistisch einer Stichprobenmenge von rund 17.000 Probanden entspricht. Für die bevorstehende klinische Studie übersteigt die Zahl der Krebsfälle in unseren präklinischen Daten die für eine FDA-Zulassung erforderliche Zahl. Wir sind sehr zuversichtlich, dass unser Test die präklinischen Leistungsdaten in der prospektiven klinischen Studie bestätigen und somit eine Kostenerstattung durch die CMS erreichen wird.“ Das Research-Update ist auf der Webseite des Unternehmens im Bereich News & Investoren abrufbar. Über Epigenomics Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics‘ Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon® zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA und Europa sowie ausgewählten Ländern vermarktet. Für den HCCBloodTest, einen Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das Unternehmen das CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com. Kontakt: Unternehmen

Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin,

Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com Investor Relations

IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen in die Zukunft gerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

23.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com