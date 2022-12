INFINEON - Gehört diese Aktie in jedes Depot?

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 28,885 € (XETRA)

Nachdem sich die Bullen im Preisbereich von 33 EUR im November und Dezember die Zähne ausgebissen haben, dominieren kurzfristig wieder die Verkäufer das Geschehen in der Infineon-Aktie. Erst gestern markierte der Kurs ein neues Tief und heute konsolidiert die Aktie auf tiefem Niveau. Überzeugend ist das nicht, zumal die Käufer aktuell auf keinen markanten Unterstützungsbereich zurückgreifen können. Das liegt auch daran, dass die Kurse Anfang November ausgehend von ca. 24 EUR geradlinig bis auf 33 EUR angestiegen sind.

Vor diesem Hintergrund überwiegt aktuell das Risiko in der Infineon-Aktie. Temporäre Erholungen wären zwar möglich, die Kurse könnten in den nächsten Wochen aber weiter in Richtung 26 EUR nachgeben. Erst dort würde man auf den ersten guten Support treffen. Auf der anderen Seite stoßen die Bullen aber bereits ab ca. 31 EUR auf die ersten Herausforderungen/Widerstände.

Fazit: Auf mittelfristiger Ebene hat sich das Chartbild in der Infineon-Aktie dank der Rally im November durchaus verbessern können. Kurzfristig aber ist Vorsicht geboten. Die aktuelle Korrektur könnte sich problemlos noch deutlich nach unten ausdehnen. Sollte sich der Kurs früher als erwartet stabilisieren, dürften sich auch dann noch Chancen beispielsweise im Rahmen einer kleinen Bodenbildung ergeben. Zum aktuellen Zeitpunkt bleibe ich jedoch skeptisch.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)