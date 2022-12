Elon Musk: 2 Jahre Füße stillhalten bei der Tesla-Aktie?

Elon Musk hat der Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) in der Vergangenheit so manchen Hieb verliehen. Insbesondere seine Teilverkäufe zur Finanzierung des Twitter-Deals sind Aufsehen erregend gewesen. Dabei hat er deutlich mehr verloren, als der Kurznachrichtendienst ihn gekostet hat.

Aber sei’s drum. Das Unternehmensportfolio des Starunternehmers ist nun noch einen Kurznachrichtendienst reicher. Zudem möchte sich Musk zukünftig stärker auf Tesla konzentrieren. Auch die Phase der Aktienverkäufe beim Elektroautobauer soll nun vorbei sein.

Sehen wir uns das ein wenig näher an. Zwei Jahre Pause soll es im Maximalfall geben. Aber was sind schon zwei Jahre und was sind sie unter Berücksichtigung der besagten Persönlichkeit?

Verkauft Elon Musk zwei Jahre lang keine Tesla-Aktie mehr?

Wie mehrere primär US-amerikanische Medien berichten, hat sich Elon Musk selbst ein Verbot auferlegt. Demnach erklärte er über Twitter hinsichtlich eines sogenannten Space, das besagt, er wolle im Jahr 2023 keine Tesla-Aktie verkaufen. Auch im Börsenjahr 2024 soll es keine weiteren Verkäufe geben. Das ist … erst einmal eine Aussage.

Der Kontext ist alles andere als formell, sondern es handelt sich dabei um einen mehr oder minder lockeren Plausch zwischen dem Unternehmer und seinen Fans. Natürlich muss der Wirtschaftsstar aufpassen, dass er in seiner Funktion keine Versprechen macht, die er nicht einhält. Ansonsten gibt es wieder Clinch mit der US-amerikanischen SEC. Aber: Was ist sein Wort an dieser Stelle wert?

Wir sollten bei Elon Musk einige Dinge nicht vergessen. Zum einen: Dass er seine Meinung schnell mal ändert. Beim Bitcoin und dessen Akzeptanz bei Tesla, zum Beispiel. Sie hielt lediglich wenige Monate an. Oder auch was Kryptowährungen angeht. Mal geht es to the moon, dann wiederum sind sie lediglich ein besseres Mittel im Vergleich zu Bargeld. Einzelne digitale Assets spezieller als andere.

Mir zeigt das jedenfalls, dass das Lippenbekenntnis von Elon Musk, was mögliche Verkäufe der Tesla-Aktie angeht, ein positives Signal für den Markt sein kann. Aber auch, dass ein bis zwei Jahre eine lange Zeit sind, in der sich viel verändern kann.

Reicht nicht für Turnaround-These

Die Tesla-Aktie dürfte von Elon Musk und seinen Richtungswechseln weiterhin abhängig bleiben. Für den Moment besteht die Chance, dass es mehr Ruhe gibt. Trotzdem ist der Unternehmer nicht in jederlei Hinsicht für seinen konstanten Kurs bekannt. Auch das ist ein Zwischenfazit, das man ziehen sollte.

Jedoch ist Elon Musk der entscheidende Treiber bei der Tesla-Aktie. Eine Investitionsthese sollte jedoch mehr umfassen, als dass der Unternehmer etwas mehr Ruhe einkehren lässt. Oder, wahlweise, dass sich das Kapitel Twitter für den Elektroautobauer dem Ende nähert.

Der Artikel Elon Musk: 2 Jahre Füße stillhalten bei der Tesla-Aktie? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022