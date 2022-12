EQS-News: EAMD European AeroMarine Drones AG: Veränderung im Vorstand – Andre Baalhorn verlässt EAMD

EQS-News: EAMD European AeroMarine Drones AG / Schlagwort(e): Personalie

EAMD European AeroMarine Drones AG: Veränderung im Vorstand – Andre Baalhorn verlässt EAMD



27.12.2022 / 10:39 CET/CEST

Berlin, 27.12.2022 Im Vorstand der EAMD European AeroMarine Drones AG kommt es zu einer Veränderung. Andre Baalhorn scheidet aus dem Unternehmen wie geplant zum 31.12.2022 aus. Baalhorn, der als Vorstand der Vorläufergesellschaft DDAG die Übernahme durch die EAMD AG begleitete, verlässt das Unternehmen nun ein Jahr nach Übernahme und erfolgreichem Börsengang.



Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der EAMD, Eugen Fleck: „Wir danken Herrn Baalhorn für sein erfolgreiches Wirken als COO der EAMD AG in dieser Übergangsphase.“





EAMD European AeroMarine Drones AG:

Die EAMD AeroMarine Drones AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Berlin. EAMD bietet weltweit die Weiterentwicklung von Branchenlösungen und den Vertrieb für innovative und nachhaltige Luftfahrtkonzepte. Hierbei geht es darum herkömmliche, kostenintensive Antriebstechniken durch hybride Drohnen für den Einsatz in der Nah- und Fernerkundung zu ersetzen sowie um innovative, hocheffiziente Lieferdrohnen für kleinere Lasten. EAMD steht für den technischen Wandel in der Flugzeugtechnik hin zur Hybriden Technik (Elektroantrieb) sowie zukunftsweisenden Weiterentwicklungen (Tauchflugzeugen). Unter dem Dach des Unternehmens vereinen sich das Know-how des innovativen, europäischen Mittelstands und europäischer Institutionen der Forschung.



