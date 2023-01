EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.01.2023 / 14:00 CET/CEST

GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf 2021/2022 – Tranche 2 Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052 26. Zwischenmeldung und Schlussmeldung GEA schließt Aktienrückkauf erfolgreich mit einem Volumen von EUR 169,9 Mio. ab Im Zeitraum vom 27. Dezember 2022 bis einschließlich 30. Dezember 2022 wurden insgesamt Stück 34.236 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs der GEA Group Aktiengesellschaft erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 5. Juli 2022 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt. Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: Rückkauftag Aggregiertes Volumen

in Stück Gewichteter Durchschnittskurs 27.12.2022 8.500 38,18 28.12.2022 8.500 37,98 29.12.2022 8.650 37,85 30.12.2022 8.586 37,99 - - - Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der GEA Group Aktiengesellschaft veröffentlicht (http://www.gea.com/de/investoren/share-information/aktienruckkauf/index.jsp). Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Juli 2022 bis einschließlich 30 Dezember 2022 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 4.991.229 Aktien. Damit konnte auch die zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms mit einem Volumen von insgesamt 169.999.995,49 EUR erfolgreich abgeschlossen werden. Die im Rahmen der ersten und zweiten Tranche insgesamt zurückerworbenen 8.161.096 Aktien machen 4,52 % des Grundkapitals der GEA Group Aktiengesellschaft aus. Das Volumen des Rückkaufs betrug insgesamt 300.534.318,66 EUR; die Aktien wurden zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 36,83 EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) erworben. Der Erwerb der Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft erfolgte durch eine von der GEA Group Aktiengesellschaft beauftrage Bank ausschließlich über die Börse. GEA ist das erste Unternehmen in Deutschland, welches einen Aktienrückkauf mit einer Nachhaltigkeitsinitiative verbindet. Die zweite Tranche des mit BNP Paribas umgesetzten Aktienrückkaufprogramms, welche im Juli 2022 startete, wurde mit einer ESG-Komponente verknüpft. GEA ist eine dreijährige Partnerschaft mit der gemeinnützigen Organisation Viva con Agua eingegangen, die sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. GEA wird einen Teil der garantierten Outperformance des Aktienrückkaufprogramms einsetzen und in diesem Jahr 250.000 EUR für eine Regenwassersammelanlage in Tansania spenden, die unter anderem drei Schulen mit sauberem Wasser versorgen wird. Die Netze und Zisternen, die Teil des Regenwassersammelsystems sind, werden im Jahr 2023 gebaut. Düsseldorf, 02 Januar 2023 GEA Group Aktiengesellschaft Der Vorstand

