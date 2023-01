EQS-News: ElringKlinger: Geschäftsbereich „Shielding Technology“ heißt künftig „Metal Forming & Assembly Technology“

EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ElringKlinger: Geschäftsbereich „Shielding Technology“ heißt künftig „Metal Forming & Assembly Technology“



ElringKlinger: Geschäftsbereich „Shielding Technology“ heißt künftig „Metal Forming & Assembly Technology“ Neue Bezeichnung spiegelt Entwicklung des Geschäftsbereichs zum Anbieter für metallische Stanz- und Formteilkomponenten sowie Baugruppen für die Elektromobilität wider

Umfangreiches Produktportfolio für die neuen Antriebsarten

Nachfrage 2022 bereits überwiegend für Produkte für vollelektrische Fahrzeuge Dettingen/Erms (Deutschland), 3. Januar 2023 +++ Die ElringKlinger AG benennt ihren Geschäftsbereich „Shielding Technology“ in „Metal Forming & Assembly Technology“ um. Mit der Neubezeichnung wird der breiten Aufstellung des Geschäftsbereichs Rechnung getragen, dass nicht nur abschirmtechnische Produkte für Verbrennungsmotoren, sondern zunehmend auch metallische Stanz- und Formteilkomponenten sowie Baugruppen für die Elektromobilität angeboten werden. Bereits im Jahr 2022 hat die Nachfrage nach Produkten jenseits des Verbrennungsmotors überwogen. Dazu hält Reiner Drews, COO der ElringKlinger AG, fest: „Die neue Bezeichnung zeigt den Weg, den ElringKlinger konsequent beschreitet: Wir gestalten die Transformation in der Mobilität mit und entwickeln uns vom Zulieferer für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zum globalen Anbieter für die Elektromobilität. Dabei setzen wir unsere Kernkompetenzen, wie z.B. in Umformverfahren und im Werkzeugbau, gezielt ein, um Komponenten für die neuen Antriebsarten zu entwickeln, anzubieten und zu produzieren.“ Der Geschäftsbereich Metal Forming & Assembly Technology entwickelt und produziert künftig metallische Stanz- und Formteilkomponenten, Module sowie strukturrelevante Baugruppen. Hinzu kommen etablierte Produktgruppen im abschirmtechnischen Bereich, wie z.B. ElroShieldTM oder ElroCousticTM. Das Produktportfolio wird für die Zukunft weiter konsequent auf die neuen Antriebsarten ausgerichtet und umfasst Abdeckungen und Gehäuse der Batterie sowie des Antriebsstrangs vom Stanzteil bis zur Baugruppe wie Batteriekästen, Batteriedeckel, Moduldeckel, Modulgehäuse, Adapter Venting und Inverterdeckel. Des Weiteren gehören zum Portfolio Abschirmteile wie Hochvolt-Abdeckungen, Bremsabdeckbleche, akustische und thermische Abschirmteile. ElringKlinger verfügt im Bereich „Metal Forming & Assembly Technology“ über langjährige Erfahrung und ist Komplettzulieferer auf globaler Ebene. Die über Jahrzehnte aufgebaute Simulations-, Werkzeug- und Prozessexpertise ermöglicht es dem Konzern, passende Lösungen für Fahrzeuge aller Antriebsarten – ob für den klassischen Verbrennungsmotor, für Hybrid- oder für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge – anzubieten. Weitere Informationen erhalten Sie von:

ElringKlinger AG

Dr. Jens Winter | Strategic Communications

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon: +49 7123 724-88335 | E-Mail: jens.winter@elringklinger.com Über die ElringKlinger AG

Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer ist ElringKlinger ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie. Ob Pkw oder Nkw, mit Verbrennungsmotor, mit Hybridtechnik oder als reines Elektro­fahrzeug – wir bieten für alle Antriebsarten innovative Produktlösungen und tragen so zu nachhal­tiger Mo­bilität bei. Unsere Leichtbaukonzepte reduzieren das Fahrzeuggewicht, wodurch sich bei Verbren­nungsmotoren der Kraftstoffverbrauch samt CO 2 -Ausstoß verringert und bei alternativen Antrieben die Reichweite erhöht. Mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie sowie elektrischen An­triebseinheiten haben wir uns frühzeitig als Spezialist für Elektromobilität positioniert. Für eine Vielzahl von Anwendungen entwickeln wir unsere Dichtungstechnik kontinuierlich weiter. Unsere Abschirm­systeme sor­gen im gesamten Fahrzeug für ein optimales Temperatur- und Akustikmanagement. Dynami­sche Präzisions­teile von ElringKlinger können bei allen Antriebsarten angewendet werden. Engineering-Dienstleistungen, Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen – auch für Branchen au­ßerhalb der Auto­mobilindustrie – ergänzen das Portfolio. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 9.500 Mitarbeiter an 44 Standorten weltweit.

