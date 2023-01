HUGO BOSS - Ist die Aktie ein Kaufkandidat?

HUGO BOSS AG - WKN: A1PHFF - ISIN: DE000A1PHFF7 - Kurs: 55,020 € (XETRA)

Nach dem Allzeithoch bei 120,40 EUR aus dem April 2015 musste die Aktie von Hugo Boss massive Verluste hinnehmen. Diese stoppten erst mit einem Tief bei 19,11 EUR im März 2020. Nach Ausbildung eines Doppelbodens kam es zu einer Rally an den Widerstand bei 59,48 EUR. Damit brach der Wert auch aus seinem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus.

Aber dieser Trendbruch löste keine weitere Kaufwelle aus. Die Aktie schwenkte im November 2021 in eine Seitwärtsbewegung ein, die noch immer andauert. Am ehesten lässt sich diese Bewegung in einem aufsteigenden Dreieck eingrenzen. Dabei pendelt die Aktie seit über einem Jahr um den langfristigen Abwärtstrend. Der Widerstand bei 59,48 EUR stellt die obere Begrenzung dieses Dreiecks dar, der flache Aufwärtstrend seit März 2022 bei aktuell 45,06 EUR ist die untere Begrenzung dieses Dreiecks.

Größeres Kaufsignal, wenn …

Das Chartbild der Aktie von Hugo Boss macht auf mittel-langfristige Sicht einen eher bullischen Eindruck. Gelingt ein stabiler Ausbruch über 59,48 EUR, ergäbe sich ein Kaufsignal. Dieses würde auf eine Rally in Richtung 84,13 EUR hindeuten. Ein Ausbruch steht aber nicht unmittelbar an. Die Seitwärtsbewegung kann noch mehrere Wochen und Monate andauern.

Sollte es dann aber zu einem Rückfall nach unten kommen, ergäbe sich ein Verkaufssignal. Die Aktie könnte dann in Richtung 36,23 EUR und später 31,58 EUR abfallen.

Fazit: Die Aktie von Hugo Boss konsolidiert bullisch. Diese Bewegung kann zwar noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber nach aktuellem Stand deutet sich ein Ausbruch nach oben und eine weitere Rally an.

