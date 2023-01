Trading-Chance Siemens Healthineers: Jetzt auf den Zug aufspringen?

Werbung

Ob Rezession oder nicht, manche, nicht vom Konsum unmittelbar abhängige Branchen werden Wachstumsmärkte bleiben. Die Medizintechnik gehört dazu … und Siemens Healthineers als ein Vertreter dieser Branche würde jetzt eine Chance bieten, auf einen vor einem Vierteljahr etablierten Aufwärtstrend aufzuspringen. Eine Trading-Chance Long.

Wenn, dann sollte man dann auf einen fahrenden Zug aufspringen, wenn er gerade langsam fährt. Der Test einer Aufwärtstrendlinie ist eine solche Gelegenheit, die zudem den Vorteil bietet, einen engen Stoppkurs setzen zu können. Eine solche Chance tut sich bei Siemens Healthineers gerade auf.

Solide Perspektive und moderate Bewertung

Der Gewinn pro Aktie des am 30.9. beendeten Geschäftsjahres 2021/2022 war ein neuer Rekord. Und Siemens Healthineers selbst sieht das am 1.10. begonnene Jahr 2022/2023 mit einem nur moderat niedrigeren Gewinn, konkret zwischen 2,00 und 2,20 Euro pro Aktie. Das sieht gut aus, denn auch, wenn ein rückläufiger Gewinn selbst nach einem Rekordjahr auf viele Anleger nicht gerade betörend wirkt, so ist die Aktie gegenüber dem Kurslevel vor einem Jahr doch so weit zurückgekommen, dass man - vorausgesetzt, das Unternehmen liegt mit seinem Ausblick richtig – von einem fairen bis günstigen Bewertungslevel sprechen darf.

Daher hätte diese Aktie durchaus Chancen, 2023 zu den Outperformern zu gehören, denn Druck auf die Gesamtwirtschaft wird vielen Branchen Probleme machen, so dass Umschichtungen in defensivere Aktien ohne weiteres zu Gunsten der Medizintechnikbranche laufen könnten. Zwar hat die Aktie zu Jahresbeginn nicht umgehend Gas gegeben. Aber das mag an der Aussage des Branchenkollegen Sartorius liegen, dass das Wachstum 2023 dort geringer ausfallen werde. Was indes eine Aussage ist, die zwar wohl auf die gesamte Branche zutreffen dürfte, aber dass überhaupt das Wort „Wachstum“ verwendet wurde, müsste man bei dieser Gemengelage und genauem Nachdenken eigentlich an sich schon positiv interpretieren.

Der Aufwärtstrend hält bislang stand, die Analysten sind optimistisch

Die Analysten sind und bleiben bislang guter Dinge, was Siemens Healthineers angeht. Die meisten Experten stufen die Aktie als Kauf ein, einige als Halteposition, aber niemand rät zum Ausstieg. Und würde das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei derzeit 58,50 Euro erreicht, wäre das ein ordentliches Aufwärtspotenzial, das, wenn man sich den Chart ansieht, auch durchaus mit der Charttechnik korrespondieren würde. Denn im Bereich 57,40 zu 58,50 Euro liegt eine Widerstandszone, die man, sobald die Aktie die Charthürde bei 52,52 Euro genommen hätte, als Kursziel sehen darf.

Quelle: marketmaker pp4

Zunächst muss sich die Siemens Healthineers-Aktie dafür von der Ende September etablierten Aufwärtstrendlinie nach oben lösen. Seit zwei Wochen wird diese Linie belagert, ohne indes zu brechen. Dass das bullische Lager bislang noch keine Entscheidung erzwingen konnte, sollte zwar vorsichtig stimmen, ein enger Stop Loss und ein nicht zu hoher Hebel wäre da unbedingt angeraten, wie wir das auch bei dem im Folgenden vorgestellten Long-Trade umsetzen. Aber die Bären bringen eben auch nichts zuwege … was im Rahmen eines intakten Aufwärtstrends die Chancen zu Gunsten der Bullen verschiebt.

Trendkonform auf die Fortsetzung des Aufwärtstrends setzen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 37,054 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 4,65. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 44,50 Euro platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 7,44 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Siemens Healthineers lautet TT1U1P.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 49,66 Euro, 52,52 Euro, 57,40 Euro, 58,50 Euro

Unterstützungen: 45,05 Euro, 43,20 Euro, 41,42 Euro, 40,32 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Siemens Healthineers

Basiswert Siemens Healthineers WKN TT1U1P ISIN DE000TT1U1P5 Basispreis 37,054 Euro K.O.-Schwelle 37,054 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 4,65 Stop Loss Zertifikat 7,44 Euro

