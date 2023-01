ZALANDO - Rendite ohne Ende?

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 35,030 € (XETRA)

Wenn das Jahr so weitergeht, wie es gestern für die Zalando-Aktie begonnen hat, wird es für Aktionäre dieser großartig. Immerhin konnte der Kurs gestern um fast 6 % zulegen und Zalando war die größte Gewinnerin im Deutschen Aktienindex. Dabei übten die Bullen auch noch Druck auf den Widerstandsbereich um 35 EUR aus, dessen Überwinden weiteres Aufwärtspotenzial freimachen könnte. Die Kurse könnten dann in Richtung 43 EUR und darüber hinaus durchstarten. Ein nächstes Volumencluster wäre bei ca. 48 EUR zu finden.

Trotz der guten Ausgangsbasis habe ich bei diesem Szenario ein wenig Bauchschmerzen. Im langfristigen Bild befindet sich die Aktie in einem Bärenmarkt und versucht innerhalb dessen gerade eine Bodenbildung. Sind die Käufer wirklich so stark, um die angesprochenen Ziele ohne ein zweites Standbein innerhalb der Bodenbildung abzuarbeiten? Falls ja, wäre aus Sicht der Bullen alles im grünen Bereich. Falls die Antwort aber „nein“ lautet, ist Vorsicht geboten. Die Kurse könnten in den nächsten Wochen noch einmal in Richtung 29-28 EUR und sogar wieder in den Bereich von 24 EUR und tiefer nachgeben, um das angesprochene zweite Standbein auszubilden. Konkrete Signale in diese Richtung gibt es momentan aber noch nicht.

Fazit: Für Zalando-Aktionäre sieht es zum Start des neuen Jahres gar nicht so schlecht aus. Die Erholung ist intakt und könnte sich auch in den nächsten Wochen weiter fortsetzen. Aktiven Trader bietet sich hier mit dem aufsteigenden Dreieck eine interessante Chance, wenn wie immer auch nicht gänzlich ohne Risiko.

Zalando SE

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)