DEERE - Lernt die Aktie bald fliegen

Deere & Co. - WKN: 850866 - ISIN: US2441991054 - Kurs: 423,480 $ (NYSE)

Am 23. November sprang die Deere-Aktie ans Allzeithoch aus dem April 2022 hinauf und pendelte sich anschließend seitwärts ein. Mehrmals näherte sich das Papier den Allzeithochs an, wo es immer wieder zu Gewinnmitnahmen kam. Jetzt notiert der Wert am unteren Ende der mehrwöchige Seitwärtsrange, wo nun auch der EMA50 als Unterstützung liegt. Sollte diese Seitwärtsrange eine bullische Fortsetzungsformation darstellen, könnte in Kürze ein neuer Rallyschub folgen.

Käufer sollten sich bald zeigen

Auf dieses Szenario könnte jetzt antizyklisch und spekulativ gewettet werden. Im optimistischen Fall startet die Aktie ausgehend vom Support bei 416 - 420 USD aus einen neuen Anlauf auf die Allzeithochs. Prozyklisch würde ein nachhaltiger Ausbruch dann weitere Kaufsignale liefern, erste Ziele lägen dann bei 490 und später 550 USD.

Fällt die Aktie unter 415 USD per Tagesschlusskurs zurück, liegt bei 402 - 406 USD eine weitere Auffangzone. Erst deren nachhaltiges Unterschreiten würde eine größere Abwärtskorrektur einleiten, welche die Aktie zum EMA200 bei 382 USD bringen könnte.

Fazit: Die Deere-Aktie ist als einer der großen Outperformer am US-Markt weiterhin erste Wahl für Long-Positionierungen. Ob diese spekulativ vor einem Ausbruch oder prozyklisch mit neuen Hochs erfolgen, bleibt Geschmackssache.

Deere & Co.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)