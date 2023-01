AMAZON - Aktienkurserholung sehr wahrscheinlich

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 86,080 $ (Nasdaq)

Die Entlassungswelle beim weltgrößten Online-Versandhändler Amazon fällt deutlich größer als zunächst angenommen aus. Meldung dieser Woche: Es werden 18 000 Stellen gestrichen. Nicht wie bisher kommuniziert: 10.000. Es handelt sich um den ersten größeren Personalabbau in der Geschichte von Amazon. Amazon hatte zuletzt weltweit rund 1,5 Millionen Beschäftigte, die meisten von ihnen arbeiten in der Liefer- und Lagerinfrastruktur.

Personalkosten sind in der Regel die mit Abstand größten Kostenblöcke, die Unternehmen haben. Entlässt ein Unternehmen Beschäftige, entlastet das die Bilanz deutlich. Klingt hart, so sind aber die Regeln. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Aktienkurs von Amazon ausgehend von der Unterstützung bei 81 USD erholen kann, steigt deutlich. Mögliches Erholungsziel: 101 USD. Ja, Amazon ist Teil des US-Techsektors und der steht wegen der US-Geldpolitik besonders exponiert unter Abgabedruck. Diverse Einzeltitel aus diesem schwachen Sektor konnten sich zuletzt aber sehr wohl erholen.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)