FIRST SOLAR - Dürfte bald nach oben ausbrechen

First Solar Inc. - WKN: A0LEKM - ISIN: US3364331070 - Kurs: 156,800 $ (Nasdaq)

First Solar entwickelt und produziert Photovoltaik-Module, Module und Systeme für Einsatz in Entwicklungsprojekten im Versorgungsbereich. Solarmodule verwenden Cadmiumtellurid, um Sonnenlicht in Strom umzuwandeln. Dies wird als Dünnschichttechnologie bezeichnet. First Solar ist der größte Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen. Es verfügt über Produktionslinien in Vietnam, Malaysia und Ohio. Es plant, eine große Fabrik in Indien zu öffnen.

Seit November pendelt das Kursgeschehen seitwärts, ein bullisches SKS-Fortsetzungsmusterfraktal hat sich ausgebildet. Am Freitag dieser Woche kam es zu einem dynamischen Anstieg über die mehrwöchige Abwärtstrendlinie. Kurzfristig kann das unterhalb von 162 USD wieder ein Weilchen seitwärts pendeln. S. ünner grauer Prognosepfeil. Steigt der Aktienkurs überzeugend dynamisch über 164,50 USD an, aktiviert das ein Kaufsignal mit Projektionsziel 200,00 USD.

First Solar Inc.

VORHER:

FIRST SOLAR - Ich habe hier ein 152 USD-Projektionsziel

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)