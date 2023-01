ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel in einem ersten Ausblick auf die am 7. März erwarteten Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Martin Deboo senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine diesjährigen Margenschätzungen für den Konsumgüter- und Klebstoffhersteller. Er verwies zum einen auf China und das Klebstoffgeschäft von Henkel, da die zeitweise Covid-bedingte Schließung des Foxconn-Werks in Zhengzou die iPhone-Produktion erheblich beeinträchtigt habe. Zum anderen merkte er an, dass Verbraucher im Konsumbereich zunehmend auf günstigere Produkte zurückgriffen./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2023 / 17:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2023 / 19:00 / ET

